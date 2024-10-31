籃球︱中國籃協開會通過姚明辭任主席職務　郭振明接任 (22:50)

日前內地多間傳媒引述消息指，國家隊兼NBA名宿的姚明主動申請辭去中國籃協主席職務。結果新華社今證實消息，報道指第10屆中國籃球協會會員代表大會執行委員會31日在北京舉行會議，審議通過姚明辭去中國籃球協會主席職務的申請，選舉郭振明為新一任中國籃球協會主席。姚明在受訪時表示，這樣的決定是經過認真思考，並基於對中國籃球事業發展的考慮和個人規劃做出的。他感謝國家體育總局、中國籃協執委會的信任，也感謝籃球大家庭的關愛。「無論過去、現在還是將來，籃球都是我一直熱愛的事業，今後希望大家和我一起繼續支持中國籃球。」

接替姚明擔任中國籃協主席的是國家體育總局籃球運動管理中心中國籃協聯合黨委書記、中國籃協副主席郭振明，他自2022年初進入中國籃協，與姚明共事。對於接任要職，他表示：「這些工作對中國籃球可持續發展奠定了良好的基礎。在姚明即將開啟人生新的篇章之際，我代表中國籃協全體同仁，向他及一直支持他的家人們，表示誠摯的祝福。」

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