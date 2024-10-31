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游泳︱何詩蓓世盃新加坡站50自摘銅慶27歲生日　決賽扮大熊貓出場成焦點 (20:40)

今屆短池游泳世界盃最後一站今（31日）在新加坡揭開戰幔，同時亦適逢港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）的27歲正日生日及萬聖夜（Halloween），她在女子50米自由泳初賽以第5名晉級後，於決賽賽前裝扮成大熊貓出場，最終她游出24.00秒摘下銅牌。

Siobhan本月中在上海舉行的世盃首站已連奪女子100及200米自由泳金牌，以及破香港紀錄下在女子50米蛙泳摘銅，她轉戰韓國仁川站後再在女子100自及200自稱后，以及在女子400自獲季軍，累積兩站共袋走4金1銀1銅。

來到煞科的新加坡站，27歲「壽星女」何詩蓓今先在早上出戰50自初賽游出24.54秒，總成績排第5進入決賽；隊友譚凱琳則僅以24.90秒排同一項目的總成績第9名，無緣決賽。

來到晚上的決賽，Siobhan賽前選擇裝扮成大熊貓出場，引來全場哄動。這項賽事由第2線出發的她有着0.70秒反應時間，並以11.62秒成為第2名轉池，當時首位是32歲的波蘭隊好手華錫克，但經過最後的25米，Siobhan被身處第5線的22歲國家隊泳手楊浚瑄力迫下，終游出24.00秒摘銅，華錫克及楊浚瑄分別以23.23秒及23.89秒奪得金、銀牌，前者更因連續3站成為同一項目的冠軍，獲大會頒發皇冠。

何詩蓓賽後受訪時笑談到獨特的出場方式，但未有正面回應是否與生日或節日有關，她表示：「我上星期在韓國時見到熊貓服，前往泳池的期間就有一個很好的想法，然後教練指『這是什麼來的？』，這個想法也獲其教練及隊友支持，我很開心能夠這樣做。」

戰畢首日賽事後，何詩蓓明日將雙線出擊，參加女子100米蛙泳及強項的200米自由泳。

此外，另一港隊15歲小將文薈喬在早上的100米混合泳初賽游出1分01.98秒，刷新港青紀錄下以總成績第13名完賽，而她縱在女子200蛙初賽游出2分27.57秒，僅以總成績第9名差1名緣慳決賽，但這時間已達到世界賽B標。

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