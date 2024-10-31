MLB世界大賽｜洛杉磯道奇場數4：1擊敗紐約洋基奪隊史第8冠　大谷翔平首嘗登頂滋味 (19:40)

上仗主場以11：4獲勝並追至場數1：3的美聯代表洋基，是役再於主場的第5戰迎敵，甫開賽外號「法官」的艾朗扎治與隊友基斯賀姆已在首局轟出兩支全壘打，其後第2及3局更各取1分下，拉開比分至5：0。惟洋基在第5局發生災難性的接球失誤下，接連被道奇的穆奇比斯及費迪費文擊出安打，泰奧斯卡靴南迪斯也收穫兩分打點，助道奇一口氣扳平5：5。背水一戰的洋基雖曾在第6局以基安卡路史丹頓的高飛犧牲打重獲領先，但道奇在第8局透過兩支犧牲打還以顏色，更藉投手獲加布拿作出兩次三振鎖定勝利，終作客以7：6險勝，場數4：1擊敗洋基，第8次兼相隔4年後再奪世界大賽冠軍。這次系列賽交出6次安打、4支全壘打、12次打點的費迪費文，以大熱姿態獲選為今屆世界大賽最有價值球員（MVP）。

而日本星將大谷翔平雖早前面對前翻譯員的醜聞困擾，也因傷無法在世界大賽充分發揮，但他除了在常規賽成為史上首人單季50轟50盜的球手，亦季中宣布與前女籃選手田中真美子結婚，最後與同樣來自日本隊的山本由伸一同首奪MLB總冠軍。大谷賽後出席慶祝活動後道：「來到新球隊，能以最好的方式結束這個賽季，其他隊友亦有助我提高比賽水平，也很感謝妻子在漫長賽季中對自己的支持。」

道奇總教練達夫羅拔斯形容這場比賽令人難以置信，「很多人都認為我們這場比賽沒救了，即使我們以0：5落後，但麾下互相信任，堅持不懈，繼續戰鬥，現在我們已是世界大賽冠軍」。

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