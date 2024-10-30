亞洲足球︱卡塔爾亞洲盃冠軍功臣艾菲夫膺亞足先生　稱會再努力三度當選 (20:00)

亞洲足協2023年度頒獎禮前晚在韓國首爾舉行，當中在今年2月亞洲盃決賽一人包辦3個12碼入球，助卡塔爾隊3：1擊敗約旦隊成功衛冕的27歲翼鋒艾菲夫，以及今季由日職球會浦和紅鑽轉投英超白禮頓的日本女足主力清家貴子，分別成為今屆亞洲足球先生及亞洲足球小姐。
艾菲夫曾在2019年首度當選亞洲足球先生，今年不單為卡塔爾上陣14次攻入12球，更成為首名在亞洲盃決賽上演「帽子戲法」的球員。此外，他亦是艾薩德上季贏得卡塔爾超級聯賽及酋長盃「雙料冠軍」的重要功臣。得悉自己力壓韓國隊球員薛英佑及約旦隊主力艾尼馬特，再次當選亞足先生後，艾菲夫在頒獎台上表示：「我要感謝我的太太、所有隊友和國家隊所有職球員。未來我會努力爭取三度贏得這項殊榮。」
至於新科亞洲足球小姐清家貴子，去季在浦和紅鑽女子隊上陣34場攻入29球之多，今季離日赴英加盟白禮頓女子隊，更成為女子英超史上首名「地標戰」即連中三元的球員，她因事未有親赴首爾領獎，只能網上視頻形式發表得獎感言。此外，今年助日本勇奪U23亞洲盃的大岩剛，成為亞洲年度最佳男子教練；英超熱刺球星孫興慜及澳洲女將艾莉卡柏娜，則分別當選亞洲最佳海外男子及女子球員，孫興慜更第4度獲此殊榮。