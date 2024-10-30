亞洲足球︱卡塔爾亞洲盃冠軍功臣艾菲夫膺亞足先生　稱會再努力三度當選 (20:00)

艾菲夫曾在2019年首度當選亞洲足球先生，今年不單為卡塔爾上陣14次攻入12球，更成為首名在亞洲盃決賽上演「帽子戲法」的球員。此外，他亦是艾薩德上季贏得卡塔爾超級聯賽及酋長盃「雙料冠軍」的重要功臣。得悉自己力壓韓國隊球員薛英佑及約旦隊主力艾尼馬特，再次當選亞足先生後，艾菲夫在頒獎台上表示：「我要感謝我的太太、所有隊友和國家隊所有職球員。未來我會努力爭取三度贏得這項殊榮。」

至於新科亞洲足球小姐清家貴子，去季在浦和紅鑽女子隊上陣34場攻入29球之多，今季離日赴英加盟白禮頓女子隊，更成為女子英超史上首名「地標戰」即連中三元的球員，她因事未有親赴首爾領獎，只能網上視頻形式發表得獎感言。此外，今年助日本勇奪U23亞洲盃的大岩剛，成為亞洲年度最佳男子教練；英超熱刺球星孫興慜及澳洲女將艾莉卡柏娜，則分別當選亞洲最佳海外男子及女子球員，孫興慜更第4度獲此殊榮。