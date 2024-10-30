英超︱士砵亭證實曼聯願付解約金挖艾摩廉任新魔帥　雲尼斯達萊或暫代領軍一場後離隊 (18:34)

士砵亭今發聲明，證實曼聯有意支付艾摩廉的1000萬歐元（約8.42億港元）解約金；著名轉會記者羅曼奴等多個傳媒亦報道，艾摩廉已同意轉投曼聯，雙方並談妥合約細節，將簽約兩年半至2027年夏天完季。

士砵亭今晨在葡萄牙聯賽盃8強，主場以3：1擊敗國民隊晉身4強，賽前除了一眾現場球迷都為艾摩廉送上掌聲擬作為歡送，不過這名39歲少帥在賽後記者會拒絕回應傳聞，僅稱：「一切仍未落實前我不會多說，我不知道這場是否我在士砵亭的告別賽」。

據報艾摩廉將日內飛往曼徹斯特深入談判，只待成事他將會帶同3名助教「入魔」，其年薪將比目前大幅增3倍至約665萬鎊（約6715萬港元）。曼聯大股東拉特克里夫希望這名新魔帥最快可在下周一英超主場大戰車路士就立即領軍；與此同時，助教名宿雲尼斯達萊首次以看守領隊身分，領軍出戰英格蘭聯賽盃16強對李斯特城過後，有傳這名紅魔前射手在艾摩廉上任後便會離隊，有可能僅3個多月便結束重返曼聯生涯。

艾摩廉為葡萄牙前國腳，曾在2011至13年兩屆歐聯分組賽分別代表賓菲加及布拉加對過曼聯，2017年退役後，曾執教過布拉加贏過一次葡萄牙聯賽盃，2020年接掌士砵亭，過去4季贏得兩次葡超等5項錦標，今季在葡超開季9戰全勝，入30球只失2球；在歐聯頭3輪兩勝1和保持不敗；在曼城落實下季將由士砵亭名宿曉高維亞拿接任足球總監後，傳過艾摩廉是哥迪奧拿一旦約滿離隊後的繼任主帥人選，不過他無論球員或執教生涯均長年在葡萄牙，從未有海外球會執教經驗。

這名少帥傾向採用3-4-3的3中堅陣式，擅長前場逼搶的中場美臣蒙特及可任翼衛的安東尼馬菲奧斯，或有機會在新體系下有所發揮，而今夏加盟紅魔的烏拉圭隊防中文路爾烏加迪，也曾在士砵亭於艾摩廉麾下共事兩季，加上隊長般奴費南迪斯亦效力過這支葡超勁旅立下汗馬功勞，還有另一葡萄牙國腳閘衛達洛治穩佔正選，或進一步壯大曼聯的「葡語系」勢力。