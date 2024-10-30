金球獎｜洛迪疑揶揄雲尼斯奧斯失落金球獎　皇馬杯葛頒獎禮受抨擊 (17:56)

洛迪卡斯簡迪昨奪金球獎，該名曼城28歲中場在餐廳慶祝的片段今晨（30日）在社交網X流出，其間他與一眾「藍月」隊友揮動餐巾，一邊疑揶揄失落獎項的皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，齊聲高唱「Vinicius, ciao, ciao（雲尼斯奧斯，再見，再見）」。
從影片所見，季初因膝部重創提早收咧的洛迪身穿白色恤衫，與曼城隊友在一間餐廳內慶祝奪得金球獎，其間眾人揮動餐巾又手舞足蹈，除了高唱「洛迪着火（on fire）了」，並高呼「雲尼斯奧斯，再見，再見」，似是嘲笑這名金球獎最大競爭者。因備戰英格蘭聯賽盃16強對熱刺而未有出席頒獎禮的曼城主帥哥迪奧拿稱，為洛迪高興之餘，不忘提及前季獨取逾50球及協助曼城榮膺「三冠王」的艾寧夏蘭特，卻在金球獎屈居得主美斯之下，「夏蘭特那次應是勝利者。我曾告訴他和今次的洛迪，需為躋身這獎項的最後階段而高興，每個人都必須接受結果」。
此外，皇家馬德里以不受尊重為由杯葛金球獎頒獎禮而受到抨擊，其中親皇馬的《馬卡報》雖稱「這種假面舞會與世界上最偉大球會不相稱」，但亦承認「銀河艦隊」忽略了「即使輸了球員也要握手」的格言。至於今夏帶領西班牙隊稱雄歐洲國家盃的主帥迪拉富安迪也說：「對球壇來說，皇馬拒絕參加這類規模的盛會並非好事。」
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