金球獎｜洛迪疑揶揄雲尼斯奧斯失落金球獎　皇馬杯葛頒獎禮受抨擊 (17:56)

從影片所見，季初因膝部重創提早收咧的洛迪身穿白色恤衫，與曼城隊友在一間餐廳內慶祝奪得金球獎，其間眾人揮動餐巾又手舞足蹈，除了高唱「洛迪着火（on fire）了」，並高呼「雲尼斯奧斯，再見，再見」，似是嘲笑這名金球獎最大競爭者。因備戰英格蘭聯賽盃16強對熱刺而未有出席頒獎禮的曼城主帥哥迪奧拿稱，為洛迪高興之餘，不忘提及前季獨取逾50球及協助曼城榮膺「三冠王」的艾寧夏蘭特，卻在金球獎屈居得主美斯之下，「夏蘭特那次應是勝利者。我曾告訴他和今次的洛迪，需為躋身這獎項的最後階段而高興，每個人都必須接受結果」。

此外，皇家馬德里以不受尊重為由杯葛金球獎頒獎禮而受到抨擊，其中親皇馬的《馬卡報》雖稱「這種假面舞會與世界上最偉大球會不相稱」，但亦承認「銀河艦隊」忽略了「即使輸了球員也要握手」的格言。至於今夏帶領西班牙隊稱雄歐洲國家盃的主帥迪拉富安迪也說：「對球壇來說，皇馬拒絕參加這類規模的盛會並非好事。」

其他報道：網球︱大坂直美訪港與小將交流 談成為人母後心態轉變：女兒給我很大力量