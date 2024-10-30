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網球︱大坂直美訪港與小將交流　談成為人母後心態轉變：女兒給我很大力量 (09:00)

日本籍星將大坂直美因傷今年提早收咧，無緣出戰WTA 250級保誠香港網球公開賽，不過這名前世界一姐昨日（29日）如期抵港，並隨即出席活動與球童交流。她活動後接受本地傳媒訪問時分享了成為人母後的心態轉變，談到女兒給她很大力量。

大坂直美原定參戰香港網球公開賽，但上周因背傷而退賽。不過她仍如期來港，出席各項活動與香港球迷見面，昨日抵埗後她隨即到銅鑼灣運動場，與中國香港網球總會約30多名「港青訓練計劃」U12至18的學員交流，今午3時30分亦將會在維園網球主場內出席簽名會。

大坂直美昨在活動後接受本地傳媒訪問，表示雖然今次未能在港獻技，但稱喜歡香港這地方，期望將來可再次在這裏比賽，「我在香港感受到很多愛，香港人對我很好，我也喜歡這裏的濕度天氣，是很多好人好事聚合的地方」。對於自己的背傷，她稱仍未完全找到原因，「我現時感覺還好，但醫療人員稱如果我繼續揮拍就有機會再受傷，因此仍要一段時間才能康復」。

雖然在27歲已成為4座大滿貫得主，不過大坂直美對自我要求仍高，「雖然過去一年不能事事如預期之內，年底亦有些傷患，我認為今年成績未算最好，但打過幾場很好的比賽。下季當然希望勝出錦標，這常常都是我的目標」。

大坂直美去年7月生下女兒Shai，她稱最大改變是心態，「過去我視網球為人生全部，若輸掉比賽便會覺得人生無意義，但現時知道世上還有很多東西同樣重要。當然網球仍是我重要一部分，但不再是帶給我負面因素」。她笑言將來女兒也有可能會打網球，「我兒時打網球很開心，就像今次活動很多小孩也希望跟我打網球，雖然現時我就像祖母般，但我會說女兒給我很大力量」。至於會否希望愛女成為職業球手，她笑言每次答案都不同，「但我想她看到我打網球時，會否感到好奇和是否想打網球」。

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