坦夏格自2022年夏天出任曼聯領隊，雖打破球會6年錦標荒，先後贏得2023年英格蘭聯賽盃及今年英格蘭足總盃，然而上季英超只排第8名，今季聯賽開季3勝2和4負只得11分排14名，歐霸亦首3場不勝。這名54歲荷蘭藉教頭執教紅魔逾兩年，領軍128場70勝23和35負，勝率54.69%，在英超85場輸27場，為「後費格遜時代」6名主帥中敗仗最多，聯賽跨季近18場僅2勝，然而任內已花費6.6億歐元（約55.5億港元）增兵，包括9500萬歐元天價簽入舊部安東尼馬菲奧斯，惟表現每况愈下而備受抨擊。

多間傳媒報道，曼聯以1350萬鎊（約1.36億港元）與今夏才續約一年的坦夏格解約後，已接洽葡超球會士砵亭的主帥魯賓艾摩廉，準備支付1000萬歐元解約金及開出3年合約，並聲稱這名39歲葡籍少帥已口頭同意接手。艾摩廉曾是利物浦今夏覓帥人選之一，執教士砵亭4年奪得兩次葡超等5項錦標，今季聯賽9戰全勝，今夏加盟曼聯的防中文路爾烏加迪是其舊部。至於紅魔其餘新帥人選，據報還有巴塞隆拿名宿兼前帥沙維，以及曾執教車路士的樸達等。

曼聯將於周四凌晨出戰英聯盃16強主場對李斯特城，將是名宿助教雲尼斯達萊首次以看守領隊身分領軍。隊長般奴費南迪斯等紅魔戰將賽前都在社交網發文感謝坦夏格，其中般奴承認球隊近况欠佳，但希望球迷勿忘記這名主帥曾為球隊帶來錦標的功勞；不過舊將迪基亞則在社交網發一個手勢符號，擬暗諷坦帥被解僱。

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