金球獎｜洛迪首奪金球獎寫曼城隊史　皇馬不滿麾下落選杯葛頒獎禮 (06:05)

28歲的洛迪卡斯簡迪過去一季隨曼城在英超取得四連霸之餘，更協助西班牙隊在今夏歐洲國家盃問鼎冠軍。結果他力壓群雄首次贏得金球獎最佳男球員殊榮，成為曼城隊史第一人，亦是歷來第3位西班牙球員獲獎，此前分別是在1957及1959年兩奪獎的迪史堤芬奴，以及1960年的路易斯蘇亞雷斯。

反觀另一大熱門的巴西國腳翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞最終屈居次席，與獎項緣慳一面惹爭議。皆因這名24歲鋒將上季協助皇家馬德里贏下歐聯、西甲及西超盃取「三冠王」，並且各賽事攻入全隊最高的24球；其隊友比寧咸及卡華積則分列第3及4位，另一曼城球員艾寧夏蘭特排第5。而據報事前獲悉旗下球員落選的皇馬，不但帶頭讓全隊球員杯葛頒獎禮，球會發言人更向法新社表示：「很明顯金球獎不尊重皇馬。皇馬也不會去不被尊重的地方。如果雲尼斯奧斯不是得獎者，那麼以該標準丹尼爾卡華積（皇馬兼西班牙國家隊球員）應被視為獲勝者。」

對於皇馬被指事前已知結果，《法國足球》強調今屆所有得獎者均保密至最後一刻，因此並未向媒體洩露任何信息，所有提名者都獲邀參加在法國首都巴黎舉行的頒獎禮，「無論如何，我們已知道雲尼斯奧斯、比寧咸及安察洛堤（皇馬主教練）都不會到場，這對金球獎來說是一個打擊」。

不過，皇馬最終在頒獎禮卻是其一大贏家，不但獲選為年度最佳男子隊，安察洛堤則獲膺年度最佳男足教練獎，而陣中法國國腳球星基利安麥巴比，亦與拜仁慕尼黑的英格蘭隊射手哈利卡尼，共同奪得年度最佳前鋒獎項（梅拿獎）。

其他主要獎項方面，效力巴察隆拿女足的西班牙國腳艾坦娜邦瑪蒂獲選年度最佳女足球員，亦是連續4屆由巴塞球員囊括此獎。而今夏助西班牙男足在歐國盃封王的17歲巴塞隆拿翼鋒拉明耶馬，以大熱姿態獲膺年度最佳年青(21歲以下)男子球員（高帕獎），亦是史上首位未滿18歲獲此獎項的球員。至於今夏助阿根廷隊奪得美洲國家盃的阿士東維拉門將達米安馬天尼斯，則獲選為年度最佳門將（耶辛獎）。