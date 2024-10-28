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網球｜張瑋桓港網賽主場首圈不敵韓天遇　前「世一」夏納同一輪遊 (22:30)

WTA 250級保誠香港網球公開賽今午（28日）在維園網球場正式揭開戰幔，港隊「一姐」張瑋桓（Eudice）繼去年的女單首圈後，今屆在女單首圈主場再次面對澳洲籍港人後代球手韓天遇（Priscilla Hon），亦以直落兩盤不敵對手；前女單「世一」的羅馬尼亞籍名將夏納，同樣直落兩盤敗走國家隊好手袁悅，雙雙無緣次圈。

兩人賽前曾在上屆同一項賽事的女單首圈交手，當時韓天遇以直落兩盤7：5殺退Eudice。世界排名第409位的張瑋桓，在今屆首盤被對手破兩次發球局下，以3：6先輸一盤。次盤Eudice率先被破發下終以4：6落敗。值得一提的是，排名第210位的韓天遇是役錄得7記發球直接得分（Ace），她在最後一局領先局分40：0時，亦以1個Ace球結束這場賽事。

對於連續兩屆首圈迎戰同一對手，張瑋桓賽後承認為未能取勝而感到有點沮喪，又認為韓天遇此仗打得較主動，「很多時候令我有點措手不及，我亦曾告訴自己必須打得更有侵略性，可惜我在這場比賽出現很多失誤」。除了女單，Eudice亦會與另一名港將王康怡（Cody）參與女雙，她續認為二人需要在戰術上找回平衡，「彼此默契是不錯，但有時戰術上做得不好，如果能準備好額外的計劃才能獲勝」。

作為移民澳洲港人後裔的韓天遇，其91歲的外祖母也有入場觀看此戰，韓天遇賽後先以英文受訪時坦認感到很特別，「我每年至少兩次過來香港探望婆婆，已將香港視為『第二個家』。除了自己外，整個家庭包括兩個姊姊均在香港出生」。其後轉以廣東話表達的韓天遇亦笑言：「最喜歡叉燒飯、流沙包、薑蓉撈飯、皮蛋瘦肉粥、雞尾包等，手臂也有小籠包的紋身，我想在香港居住一年，真是很喜歡這裏任何事啊！」

至於33歲羅馬尼亞籍前女單「世一」夏納，則在首圈以直落兩盤3：6遭6號種子的國家隊球手袁悅淘汰，提早下馬。夏納賽後也盛讚袁悅發揮不錯及能在關鍵時刻得分，「對自己這場表現並不滿意，感到身體很累，但因我在過去進行長時間休息，相信這是正常的」。當被問及未來計劃，她認為取決於會否擁有外卡資格，休賽期間必須給予自己足夠的耐心。此外，賽會其後舉行開幕禮，並安排了一場中式鼓樂表演。

其餘賽事方面，國家隊球手王曦雨在女單首圈以直落兩盤6：3、7：6（7：2）擊敗美籍日裔球手井上真尋。

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