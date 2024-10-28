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英超｜球證爭議判決累阿仙奴打和利物浦　馬加希斯添巴齊傷後防添憂 (19:15)

阿仙奴今晨（28日）在英超第9輪兩度領前下，主場被利物浦逼和2：2完場，惟球證末段因一次被指是輕微犯規的爭議判決，令客軍避過一劫。「紅軍」賽後得22分，被曼城以1分反壓失落榜首，「兵工廠」則以18分守在季席，而禍不單行是該隊後防再出現兩名傷兵，勢使主帥阿迪達更頭痛。

阿仙奴上輪英超被般尼茅夫打破今季不敗身，此役續因後防傷停嚴重，需將中場湯馬士柏迪拉後串演右閘，原司職該位置的賓韋特則移入中路防守，而隊友翼鋒布卡約沙卡及時傷癒復出，他更在開賽9分鐘右路窄位「通」利物浦左閘安德魯羅拔臣「大細」後抽入，取得個人第50個聯賽入球。18分鐘，「紅軍」翼鋒路易斯迪亞斯接應角球「跣」後予中堅華基爾雲迪積克頂入扳平。43分鐘，阿仙奴的迪格蘭賴斯右路罰球傳中，中場拍檔米基爾馬連奴勁頂破網以2：1領前上半場。

然而，隨着中堅加比爾馬加希斯及左閘祖利安添巴分別於54和76分鐘傷出，阿仙奴終在81分鐘被追和。紅軍鋒將達雲紐尼斯前場右路接應長傳後橫傳予穆罕默德沙拿射入，並令這名埃及隊前鋒看齊名宿科拿，以163個英超入球並列隊史第8位。

比賽至90分鐘出現爭議一幕。當時攻方阿仙奴的後衛積及基奧柯禁區頂衝前頂球，撞上紅軍中場蘇保斯拉爾，球證安東尼泰萊未有即時判罰，卻在皮球進入禁區後的另一次爭頂後才鳴笛吹罰，令隨後射入的阿仙奴鋒將加比爾捷西斯「食詐糊」。英超前球證甸恩賽後認為，基奧柯只是輕微犯規，球證判罰屬「五五波」，而阿仙奴領隊阿迪達賽後亦承認不知道麾下何以被指犯規。

阿迪達又總結比賽道：「阿仙奴上半場控制戰局，應可取得更多入球，卻到頭來失了兩球。事實是己隊下半場表現失色，也解釋了為何不能勝出，而且勇氣不足，那是令我更失望和沮喪的原因。」紅軍新帥史諾除了為此役能取1分而高興外，也稱讚沙拿是「在大賽中總有能力製造不同的其中一個頂級球員」。

另外，車路士藉尼高拉斯積遜及高爾彭馬先後於18和47分鐘建功，主場以2：1擊退一度在32分鐘憑阿歷山大伊沙克扳平的紐卡素。彭馬賽後獲稱讚媲美「藍戰士」名宿蘇拿，但他回應道：「我知道蘇拿是國際足協的其中一個標誌人物，所以他一定很出色。但老實說我並沒真正看過他的比賽。」車路士賽後以17分升上第5，落後同得18分的阿仙奴和「四哥」阿士東維拉1分。

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