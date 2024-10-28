港超｜東方聯乘榕江村超　推動貴州校園足球　盼明年第3季啟用白石基地 (16:10)

近年於港超培養年輕球員的東方，在這項目負責輸出訓練體系，並交由順德東方提供場地和執行，協助貴州校園足球的球員和教練培訓。游永強表示此計劃由香港和大灣區支援貴州，推動三地資源融合，並提到香港東方在推動計劃扮演重要角色，「村超能提升足球關注度，校園足球也是村超的發展要點之一；但如何把推動足球的概念，轉化成實質足球內容和長遠發展，需要香港東方的經驗和資源」。

香港東方今年2月與順德足協達成合作協議，以「順德東方」名義出戰國內第4級別的中冠聯賽。游永強認為順德東方可提供比賽平台，讓參與培訓的貴州學生實踐。順德足協常務副會長梁振南則提到，曾就香港球員戶籍問題與中國及廣東省足協溝通，待整理後期望讓港將出戰，長遠希望循序逐步打上中乙。

游永強另被問到白石訓練基地進展，指經過與發展局等政府部門反覆文件來往，現已走到最後一步，「萬事俱備，只欠東風」。他希望於11月前收到所有正式文件，然後隨即展開工程，料施工期需時6至9個月，「希望2025年第3季可啟用，施工並不複雜，但政府對每個環節看得比較仔細。我們相信大部分問題已解答了，只等他們『撳掣』」。