啟德體育園｜港乙區隊合演測試賽　前港超兵陳柏衡稱設備齊全　讚草地不輸香港任何球場 (21:45)

啟德體育園今午（27日）舉行首場測試賽，港乙球隊西貢和黃大仙成為啟德青年運動場首批使用者。曾征戰職業聯賽的西貢隊長陳柏衡認為，場地配套新淨齊全，與將軍澳運動場相似，「都是有一邊觀眾席，另一邊跟空曠，踢落去都舒服、氣氛也很好」。惟他提到賽前熱身疑被蚊蟲叮咬「見紅」，建議加強滅蟲措施。

31歲的陳柏衡曾為南華、飛馬及元朗征戰香港頂級聯賽，在香港大球場、旺角大球場等大型場地均留下「足迹」。他賽後表示，感覺青年運動場草地質素不輸任何一個香港球場，配套也不相伯仲，「草皮實淨，沒有一踢就刮起晒。更衣室乾淨、寬敞，正常大球場和將軍澳有的配套也有」。不過，他提到熱身時疑被蚊蟲叮咬，「過往一些球場有蠓，一些球場沒有這情况。一開波成隻手紅晒，之後消退才好一點，可能滅蟲方面要再做好點」。

賽事終兩隊以2：2言和。此戰先開紀錄的黃大仙球員黎卓然說，賽前一周從教練得知比賽移師啟德進行，跟平常在其他球場作賽體驗大為不同，「以往踢甲組、乙組都是兩隊共用更衣室，這次分開各一個，也不用在戶外開會談比賽部署，對球員和教練來說都比較舒服」。另一黃大仙球員丘俊庭稱，場地的更衣室、洗手間及淋浴設施三者間開，較香港其他足球場更為齊整。