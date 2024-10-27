劍擊｜張家朗奧運後首擊稱王　會長盃劍擊錦標賽挫吳諾弘　吳佳蔚女花封后 (21:32)

昨日已上演男、女子組重劍項目，今日則舉行男、女子組花劍及佩劍賽事，港隊法國籍主教練Gregory Koenig（Greg）亦有到場觀賽。連續在東京及巴黎奧運奪金的張家朗雖早前在康文署公開劍擊錦標賽高掛免戰牌，但他在今屆會長盃復出，先於分組賽6戰全勝，其後在32強及16強亦輕鬆過關，戰至8強再以15：8擊退梁千雨，4強更與蔡俊彥合演上屆賽事4強翻版，當時蔡俊彥以15：11勝出兼贏得冠軍，惟今次交手張家朗以15：12淘汰對方躋身決賽，吳諾弘在另一場4強因早前在康文署公開劍擊錦標賽贏得冠軍的崔浩然受傷中途退賽而自動晉級，來到決賽張家朗未受體力影響下，終以15：10力挫吳諾弘奪冠。

經過巴黎奧運曾作短暫休息後即奪冠的張家朗，賽後表示有點累，「今天很早開始，從最早那一輪打到最後，但是很開心可以感受比賽，狀態開始回來，有寓賽如操的感覺」。對於相隔約1年後再出戰本地賽，27歲的張家朗笑稱：「很多事情都不同，例如報名和檢查器材不像以前在同一個地方進行，幸好有楊子加（港隊隊友）告訴我怎樣做，但感到高興今屆多了參賽者，競爭性也會提高。」

張家朗又讚揚在8強遇上的後輩梁千雨，「他心理上之前還是不太成熟，但現時基本技巧都變得紮實，心理也成熟，有一股拼搏的心」。

賽前本地排名第10的吳佳蔚過關斬將，在女花決賽以15：8挫關渝澄奪得冠軍；而為港隊出戰巴黎奧運女花個人賽的陳諾思，於8強以10：15不敵梁雅蕾無緣衛冕。現已成為港隊全職運動員的吳佳蔚賽後透露自己是來自內地福建省，5年前才來到香港。她又形容其表現較不穩，「並非每次都能進入前8或4名，好像過山車一樣，打得比較起伏，未來將嘗試與自己對話」。

佩劍方面，22歲梁洛文在女子組決賽以15：10輕取朱詠翹奪冠；何思朗雖在男子組4強需戰至「決一劍」以15：14險勝，但他在決賽以15：7輕鬆擊敗陳彥臻，順利衛冕。

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