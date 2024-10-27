網球︱退役港將出席網球慈善領袖賽　張小倫擬下月打本地劍賽 (14:52)

今日的慈善賽活動先舉行開球儀式，其後有擔任今屆香港公開賽賽事總監的前國家隊名將李娜及現時港隊女單「一姐」張瑋桓進行示範，奪得巴黎殘奧羽毛球WH2級男單銀牌的陳浩源、已退役的「大師兄」張小倫及港隊前網球女將陳詠悠等人任嘉賓，分成6組以網球進行類似「投杯球」（Beer Pong）的遊戲，與眾球迷迎接賽事的揭幕。

39歲的張小倫在活動後透露在疫情期間已開始接觸網球，「當時全部港隊的運動員留在體院練習，張寧教懂我打網球，教練也叫我們參與其他球類活動，球類能感受到講求反應的感覺」。張小倫續指因自己住在維園附近，經常走過來觀看網球比賽，亦會跟其他朋友在空閒晚上打網球。

早前獲得今年10大傑青獎的張小倫雖因出席這次慈善賽而需缺席同日舉行的會長盃劍擊錦標賽，但他表明已報名參加下月底上演的香港公開劍擊錦標賽，「我的心態就是盡量去享受，沒說一定有很大的競爭，但仍會推動年輕劍手並給予他們壓力，他們都很期望我會參賽」。衛冕金牌得主的張家朗早前指想達成「大滿貫」目標，作為港隊師兄的張小倫認為他現時是最當打的年份，狀態和心態都很好。

另一名剛宣布掛拍的陳浩源坦言這是首次接觸網球，同時亦被問及會否接觸輪椅網球，他表示自己也想嘗試，「他們推輪椅的方式和羽毛球是兩套武功，完全不一樣，輪椅網球並不是體院支援的項目，我知道他們發展起來是困難的，所以如果有能力也會幫忙」。他又笑言道：「輪椅網球獎金特別豐富，所以想體驗這是一個什麼項目。」

對於現時港隊女子球手逐漸顯進步，同場出席的陳詠悠表示她們能夠幫助香港在世界各地比賽爭取榮譽，「希望出戰今屆250賽沒很大的壓力，並透過主場優勢，有更多機會取得多點分數」。

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