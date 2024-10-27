西甲︱巴塞國家打吡作客4：0大勝皇馬　近5次交手首勝　拉開榜首優勢6分 (04:58)

兩軍甫開賽便鬥攻，形勢佔上風的皇家馬德里在12分鐘取得首個入球良機，首度參與西班牙國家打吡的法國隊球星基利安麥巴比，藉巴塞隆拿新晉中堅古巴斯解圍失誤，加上對手門將恩拿基彭拿棄關，笠射空門但僅僅高出。1分鐘後巴塞亦有18歲新星拉明耶馬單刀，但攻門欠角度被皇馬門將盧連沒收。戰至22分鐘，近期狀態火熱的皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞於左路扭過兩名敵衛入禁區，但他近門射斜失機；連同皇馬多次具威脅攻門俱因越位在先無功而還，包括麥巴比於30分鐘右路窄角度笠入，被視像裁判（VAR）推翻「食詐糊」，雙方半場互交白卷。

久攻不下的皇馬於換邊後初後反被巴塞於54分鐘，由射手羅拔利雲度夫斯基接應中場馬克卡沙度的中路直線妙傳，突破越位單刀射入打破僵局。僅兩分鐘後，「羅拔仔」再接應後衛巴迪的左路傳中頭槌頂入，個人梅開二度，助巴塞領先兩球。64分鐘，麥巴比再有黃金機會，他中路殺入禁區接應雲尼斯奧斯的左路妙傳單刀，但被彭拿化險為夷。隨後利雲度夫斯基短時間內再有兩次良機，但他先於禁區內接應翼鋒拉芬夏比洛尼半空門射中柱，後於右路接應耶馬傳送後近門射高，未能「戴帽」。

末段「銀河艦隊」尋求破蛋不成之餘，更於77分鐘被巴塞由耶馬右路窄角度以右腳勁射網頂入網，以及拉芬夏在84分鐘藉反擊半單刀笠射施破盧連的大指關，最終巴塞作客以4球大勝皇馬，結束正式賽事交手四連敗頹勢，在西甲11輪後得30分，拉開次席的對方6分。