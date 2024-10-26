高級組銀牌8強︱傑志3：1挫大埔晉4強　報卻上周港超敗仇 (21:08)

傑志與大埔一周前在港超於大埔運動場交手，「藍鳥」輸0：1，今仗正選改以王振鵬把關及前鋒迪美路夫掛帥；大埔收起兩名主力陳肇鈞及伊高沙托尼，起用新晉港腳尼高拉斯。

傑志初段搶攻，在30分鐘先開紀錄，藉對手解圍不遠，由韓籍守將裵栽釪離門30碼割草式遠射破網；38分鐘藍鳥再下一城，明加索夫中場逼搶取得皮球後，傳予此前撞爆頭的前鋒迪美路夫單刀，再推過謝家榮入網，半場領先2：0。

大埔下半場換入陳肇鈞、伊高及馬卡雷拿加強攻力，52分鐘便在角球混戰中由隊長加比爾近射追回一球。10分鐘後更有馬卡雷拿近門將皮球送入網窩，但被判越位「詐糊」，扳平不成後，結果傑志在64分鐘由翼鋒明加索夫右路射遠柱擴大比數，終勝3：1，晉身4強，對手將是明午3時在大埔運動場由理文對均業北區的勝方。

大埔主教練李志堅表示，正選有變動因球員有疲態及賽程頻密而需要輪換，亦稱可藉此嘗試新踢法，並滿意球員在落後兩球下未有放棄；傑志主帥卡度素認為，球隊表現顯然比上仗對大埔時好，「至少今仗取得入球，上仗則沒有。在對大埔這樣的硬仗，先取入球一方總是會較有優勢，球隊的表現亦值得獲勝」。

另一場8強，標準流浪憑姚浩明在完半場前直入罰球奠勝，以1：0挫尾段10人應戰的港會，晉級後將對改至下月23日東方對冠忠南區之勝方。