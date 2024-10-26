網球︱孫璐璐視香港第二個家　疫後回歸首戰港網　多元身分成就溫網8強黑馬 (09:00)

孫璐璐今年7月溫網由外圍賽一路晉級，當時世界排名123的她先後擊敗中國球手鄭欽文及主場出擊的英籍星將拉度簡露，成賽事最大黑馬，兼是歷來首個打入溫網8強的新西蘭籍球手，最新排名已躍升至41名；這名混血新星的多元背景亦受外界關注：華人的名字、父母分別為克羅地亞和中國人，兒時隨母到瑞士定居，最後今年3月代表出生地新西蘭出賽。她受訪時談及這決定時說：「新西蘭都是我的家鄉。」

孫璐璐今次來港參賽，其實香港對她並不陌生，「這次是我在新冠疫情後第一次來港，不過以前我經常來港，探望在這居住的多名親戚。這裏感覺很舒服，像邁阿密都是國際都會，真的什麼都有，我會視香港為第二個家」。兒時受母親影響，孫璐璐能用普通話溝通，也會說有限廣東話；除了看電影及唱K等嗜好，她提到竟識唱鄧麗君的國語歌《甜蜜蜜》，亦學過畫中國畫和練太極助放鬆身心。

孫璐璐笑言母親是典型的「亞洲媽媽」，在學時會為她安排很多課外活動，如學過芭蕾舞又試過風帆等不同運動，最後迷上網球，仰慕拿度及「細威」莎蓮娜威廉絲等星將。正因父母都重視其學業，因此她在大學畢業後才成為職業球手，「有些球員很早已出道，但我覺得自己算是不遲不早。碰巧當年遇上疫情，沒什麼可做下，令我有很多時間可專心學習」。

回望第3年職業生涯，孫璐璐憶述今年初因排名關係未能參與太多比賽，之後夏天取得好成績，但過去數月受傷患影響成績，「現在目標是努力打好每場比賽，希望保持好狀態，從而繼續參加更多高水平比賽」。以前在港參加過青年賽的她，今次將首戰香港WTA賽，故分外期待爭佳績。

保誠香港網球公開賽今明兩日先舉行女單資格賽，有胡可澄等5名香港球手出賽；賽事總監兼名宿李娜今午出席正賽抽籤儀式。