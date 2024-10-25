游泳｜何詩蓓短池世盃仁川站200自奪金　19歲港將吳麗華女子1500米自摘銀 (19:39)

何詩蓓今早在第2組的200米自由泳初賽游出1分57.68秒，獲總成績排第4位晉級決賽。至於在女子50米自由泳刷新港青紀錄下第6位完賽的15歲新星李芯瑤，本身在女子200米自由泳初賽游出2分01.05秒排總成績第9名，僅未能以前八晉級，惟受惠於首名躋身決賽的加拿大隊泳手夏菲決定退賽，令李芯瑤得以替補身分出戰決賽。

來到晚上的決賽，何詩蓓及李芯瑤各在第3及第8線道出戰，作為上一站上海站兩金得主的Siobhan，雖在首次轉池時排次席，但其後不斷發力，最終游出1分51.02秒，拋開獲亞軍和季軍的兩名澳洲隊泳手嘉絲迪露素（Brittany Castelluzzo）及米娜贊臣逾3秒輕鬆奪金；而李芯瑤雖一度在首次轉池時排第3，惟最終只能以1分59.17秒得第7名。

此外，另一港隊的19歲小將吳麗華，雖在首個賽日的女子400米自由泳只獲第8名，但今早在女子1500米自由泳5名泳手中以16分56.15秒，比較冠軍的東道主韓國隊泳手Kim Chaeyun慢12.86秒，奪得亞軍，之後在晚上的女子400米混合泳游出4分43.38秒獲第6名，該項目三甲分別是加拿大隊夏菲、國家隊好手余依婷及澳洲隊堅達（Tara Kinder）。

男子組方面，昨在男子50米自由泳決賽獲第6名的27歲港將何甄陶，雖在男子100米自由泳初賽以58.11秒排總成績第65名，無緣進入今晚舉行的決賽，但他在頭50米游出20.98秒，打破自己在2022年創下20.99秒的香港短池紀錄。

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