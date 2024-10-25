亞冠盃2︱東方作客補賽2：1挫卡雅開齋　巴科爾冷箭奠勝　取香港球隊亞冠2首勝 (14:01)

賽事原定昨晚舉行，因當地狂風暴雨而未能開賽，最終延期至今午12時補賽，天氣雨過天晴。東方與卡雅於E組首兩仗皆負，今仗雙方均力爭在賽事首個分數。東方正選有巴科爾及丹尼爾等5名外援；近兩季菲律賓聯賽冠軍卡雅盡遣4名日援及1名韓援，曾效力傑志及東方的中場史雲斯頓則未列大軍無緣倒戈。

東方6及9分鐘有中場馬高斯及余在言先後遠射被接實；卡雅日籍翼鋒駒木秀人24分鐘禁區頂起腳被門將葉鴻輝沒收。戰至27分鐘，東方打開紀錄，乘對手解圍不遠，馬高斯接球後第一時間窩利抽射掛網，領先1：0。這名西班牙籍中場34分鐘再有機會，但門前未能接應長傳起腳。東方補時階段輸12碼，左閘黃梓浩在防守角球被指拉跌對手犯規，山崎海秀操刀葉鴻輝「捉錯路」入網，在上半場最後一刻被扳平1：1，繼前兩場亞冠2再度完半場前失波。

東方換邊後換入新加盟的挪威籍加納裔中堅拿亞，改踢3中堅陣式，受壓下抵禦對手兩邊傳中攻勢。61分鐘，馬希偉接應拿亞傳送呈單刀姿態，但無人看管下射門被門將迪圖撲走，錯失良機。1分鐘後東方換入翼鋒費利浦薩加強攻力，但防線隨即出現險象，葉鴻輝撲出遠射不遠，及時出迎擋出對手補射，力保不失。78分鐘，巴科爾在反擊攻勢推順後左腳施一記冷箭直飛破網，再度領先2：1，並連續兩場亞冠2建功。卡雅尾段反撲，後備入替的雷爾射門僅高出，東方最終保持勝果贏2：1，為香港球隊取得在亞冠2首場勝仗，亦為今日48歲生日的主教練盧比度送上最佳生日禮物。

東方全取3分後，於E組3戰3分續排第3，落後廣島三箭及FC悉尼分別6及3分，東方下仗於下月7日晚重返旺角大球場再鬥卡雅。

亞冠盃2｜理文0：1負曼谷聯 分組賽三連敗 傍晚開賽僅892人入場