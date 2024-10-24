游泳｜何詩蓓短池世盃仁川站400自摘銀　15歲新星李芯瑤50自兩破港青紀錄 (20:00)

何詩蓓早前在上海舉行的短池世盃首站先後於女子200米及100米自由泳奪金而回，今日她轉戰仁川上演的次站率先參戰女子400米自由泳，並於早上的初賽以4分09.52秒完成，以第3快時間晉級，而另一港將19歲小將吳麗華則以4分21.04秒取第7快同闖決賽。

來到晚上的決賽，在第3線的何詩蓓最終以3分58.06秒完成，以1.28秒之差屈居加拿大隊的夏菲之後摘銀而回；吳麗華則以4分18.03秒完成得第8。完成首日賽事後，Siobhan明日將轉戰強項的200米自由泳，力爭連續兩站封后。

其餘港將方面，早前在港九學界D1賽屢破學界紀錄的15歲新星李芯瑤，今越級初戰世盃表現突出，她在女子50米自由泳初賽游出24.52秒，於第一組首名觸池之餘，更打破自己保持的港青紀錄，將時間推快0.52秒，以總成績第3名晉級。她在決賽再度突破自己，以24.47秒再次刷新港青紀錄，終以第6位完成。

至於另一港將何甄陶則在男子50米自由泳初賽以21.36秒取第7名晉級，再於決賽以21.25秒位居第6。

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