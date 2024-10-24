亞冠盃2｜理文0：1負曼谷聯　分組賽三連敗　傍晚開賽僅892人入場 (20:02)

理文此戰改以4-4-2陣式應戰，巴西裔港腳杜度首在亞洲賽擔正，伙拍李毅凱擔任中堅；外援起用日籍後衛立花稜也、荷蘭籍中場保利臣及愛沙尼亞籍前鋒安尼亞共3人。

理文此戰早段藉主場之利佔優，開賽40秒便有此戰移至前鋒的艾華頓於左路發難，半傳半射被敵衛擋走。杜度於10分鐘後場搶截後策動快攻，並長傳予安尼亞壓入禁區起腳，被客隊門將卡邁擋出底線。艾華頓19分鐘在右路單人匹馬盤球至禁區頂射地波，皮球慢溜中柱彈出。

理文連番進攻無果後，在28分鐘反被曼谷聯先拔頭籌，黎巴嫩國腳翼鋒查迪禁區內連過立花稜也和李毅凱後，近門射破理文門將陳嘉豪的十指關。曼谷聯33分鐘再有前荷蘭小國腳射手薛高域快過出迎的陳嘉豪，離門30碼挑射僅高出，幾乎拉開比數。理文在41和43分鐘，分別再有艾華頓及安尼亞起腳被卡邁化解，半場落後0：1。

理文49分鐘有李毅凱因傷退下火線，由韓援金旻奎入替；59分鐘再由巴西籍鋒將羅沙換入中場黃俊皓搶攻。惟曼谷聯下半場較多時間保持控球，71分鐘前鋒艾卡沙尼近門頭槌被陳嘉豪及時飛身撲走。理文末段大舉反撲，羅沙79分鐘右路傳中「省」中敵軍球員後，保利臣禁區內衝前起腳再被卡邁救出。理文80分鐘再換入中場夏馬特和翼鋒張憙延全力一搏，後者86分鐘左路傳予艾華頓施射，再敵不過力挽狂瀾的卡邁。理文終以0：1惜敗，在G組仍未進帳分數。

理文此戰改以4-4-2鑽石陣式迎敵，放棄擺置兩邊翼鋒，集中兵源在中路。暫代主教練朱兆基賽後稱此乃針對曼谷聯的部署，「對手多用兩邊，但仍會把球傳回中間，這是我們預計之內；己隊3名防中紀律性高，不停跑動封住傳球路線。本期望半場可以守和，待下半場才『撳掣』，奈何還是失守，尾段再轉策略其實都奏效，卻未能轉化入球。好唔抵，覺得至少應該取得和局」。

代為出席賽後記招的教練團成員司徒文俊則說，此戰敗陣使球隊在亞冠盃2形勢變得艱難，但認為麾下已盡全力。對於今仗入場人數不足900人，他仍稱感受到球迷熱烈支持，對此表達感激，「比賽期間與教練團專注場上同時，也感受到背後球迷不斷打氣，絕對感受到他們的熱情」。此戰錄得5次撲救的陳嘉豪稱，力挽狂瀾下難阻敗局難免心有不甘，但認為球隊表現已較過去兩仗提升，「對手實力在我們之上，已料到會面對不少挑戰；我們的機會甚至比對手多，只是把握力成為分野」。

至於E組另一港超球隊東方原定今晚8時作客菲律賓對卡雅，由於當地天氣狂風大雨，起初已延遲30分鐘開賽，因雨勢未有減弱，賽事最終宣布順延至明午12時補賽。