歐聯｜拉芬夏連中三元領巴塞挫拜仁止交手六連敗走勢　費歷克：為國家打吡強心針 (19:19)

兩隊賽前皆在各自聯賽榜高踞榜首，而費歷克及中鋒利雲度夫斯基亦曾經在4年前歐聯8強助拜仁以8：2血洗巴塞，但兩人現時已是巴塞的領軍人物，倒戈一詞成為今仗比賽焦點之一。開賽1分鐘，巴塞的拉芬夏突破越位陷阱下先開紀錄。客隊拜仁雖有英籍射手哈利卡尼在14分鐘追平，但今季各項主場賽事全勝的巴塞藉利雲度夫斯基，接應橫傳再次領先，加上拉芬夏在完半場前右腳妙射得手，拉開至3：1。換邊後，巴塞透過快速反擊下拉芬夏在56分鐘射遠柱得手，完成帽子戲法，最終以4：1大勝。

巴塞收穫這場勝利除了有拉芬夏發揮出色外，21歲小將費明盧比斯也交出兩次助攻，助球隊獲2勝1負下得6分排積分榜的第10位。主教練費歷克賽後形容令人難以置信，「拜仁是一支出色球隊，我們擊敗這樣的對手後就必須慶祝」。他續認為今仗能為下周日西甲硬碰皇家馬德里的「國家打吡」打下強心針。

對於拜仁遭遇一場恥辱性慘敗，並僅能以1勝2負得3分，在36隊中暫排第23位，這支德甲班霸的比利時籍教頭高柏尼坦承不應尋找藉口，「我們沒找到限制對方反擊及前線三叉戟的方案，需要從中汲取教訓，這場比賽不會決定整個賽季，需要了解上​​、下半場為何存在如此大的差異」。

此外，德甲衛冕冠軍的利華古遜在同日的歐聯第3輪雖主場有德國隊鋒將科利安華迪斯在24分鐘先拔頭籌，但被法甲球隊比斯特的法籍中場利斯美路在39分鐘抽射扳平，雙方終以1：1言和，賽後同樣以3戰兩勝1和得7分，「藥廠」及比斯特分列第5及6名，落後榜首的阿士東維拉兩分。