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歐聯｜阿仙奴慘勝薩克達　卡拉科利傷出後防鬧兵荒　維拉輕勝三連捷 (20:50)

日前英超吞下今季首敗的阿仙奴，今晨（23日）在歐聯藉薩克達輸烏龍波而得以主場小勝1：0，賽後3戰得7分，惟後防再添傷兵，傷出的後衛卡拉科利或將無緣下周一凌晨主場惡鬥聯賽榜首利物浦。

阿仙奴從上場英超負般尼茅夫後及時振作，藉鋒將加比爾馬天尼利於29分鐘射門中柱後，皮球反彈中薩克達門將列茲尼克的身軀擺烏龍鎖定1：0勝局，惟後者其後曾擋出「兵工廠」此仗隊長鋒將加比爾捷西斯及馬天尼利等的叩關，更於77分鐘撲出李安度杜沙特的操刀12碼，才令薩克達不致多失。

阿仙奴領隊阿迪達賽後關注在72分鐘傷出的後衛卡拉科利道，「他覺得受傷了。我感受到不會是好消息，這令人憂慮」。阿仙奴目下傷兵有翼鋒布卡約沙卡、中場馬田奧迪加特、後衛祖利安添巴、富安健洋及基蘭泰亞尼，並恐怕他們將續避戰下場英超大戰利物浦，禍不單行是中堅威廉沙列巴上仗英超直接領紅亦需停賽。此外，阿迪達質疑亦是「劊子手」之一的夏維斯沒有主射極刑。

至於相隔41年再度出席歐聯的阿士東維拉，則憑中場約翰麥甘尼下半場開出罰球「半傳半射」下開紀錄，以及前鋒祖漢杜蘭埋齋以兩球淨勝博洛尼亞，未計明晨比賽，暫是唯一三連捷、未失一球及領前榜首的球隊，但曾執教阿仙奴的主帥艾馬利說：「儘管開局不錯，但球迷欲實現遠大夢想是言之尚早。」

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