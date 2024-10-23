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歐聯｜雲尼斯奧斯「戴帽」領皇馬反勝多蒙特　安察洛堤：他將奪金球獎 (18:33)

皇家馬德里今晨（23日）上半場落後兩球下，藉雲尼斯奧斯祖利亞下半場首次在歐聯大演帽子戲法，助球隊主場以5：2反勝上季決賽手下敗將多蒙特，該名巴西隊翼鋒歸功主帥安察洛堤的半場訓示；「肥安」則預祝對方將可在下周二凌晨首奪金球獎。

唐耶爾馬倫及占美基頓斯先後在30和34分鐘破門，助多蒙特上半場以兩球領前上場歐聯作客爆冷負里爾的皇馬。「蜂兵」下半場被雲尼斯奧斯祖利亞分別於62、86和補時3分鐘「戴帽」，加上其皇馬隊友魯迪格及盧卡斯華斯基斯亦在60和83分鐘得手，終以5：2反勝，並令敵軍近26年來作客皇馬劣績改寫為2和6負。兩軍賽後3戰同得6分。

上季歐聯決戰挫蜂兵斬獲一球的雲尼斯奧斯說：「我們半場完結後平靜地返回更衣室，聆聽教練安察洛堤的指導，我特別記得他曾說『若下半場己隊能率先破門便可反勝』。我們了解在主場比賽什麼事情都能發生。」「肥安」回應道：「雲尼斯奧斯下半場的表現是罕見的，這不單是那3個入球，還有他展示的個性和非凡的演出。他將會捧起金球獎，那並非因為他這仗的表現，而是他之前所做的一切。」惟皇馬門將泰拔高圖爾斯賽後證實因肌肉受傷，將與此役傷出的前鋒洛迪高高斯，一同無緣下周日凌晨西甲主場大戰巴塞隆拿，至於另一西甲代表基羅納則在主場以2：0擊退施洛雲，取得歐聯首捷。

意甲祖雲達斯在後衛丹尼路於84分鐘「兩黃變一紅」被逐後，更於補時兩分鐘被史特加鋒將艾比拉爾托尼一箭定江山，主場以0：1落敗，而新帥莫達賽後為領軍首敗負全責，但也敦促麾下必須在下場聯賽作客大戰國際米蘭時「反彈」。AC米蘭藉基斯甸普列錫在34分鐘先開紀錄，及後又把握客軍布魯日於40分鐘少踢1人的優勢，再憑中場雷恩達斯下半場梅開二度，以3：1勝出及取得今季歐聯首勝。此外，意足總宣布，上季結束後掛靴的米蘭名宿邦路斯已成為意大利隊U20助教。

法甲摩納哥在日籍攻擊手南野拓實攻入兩球及交出助攻埋齋，帶領球隊主場以5：1大勝貝爾格萊德紅星後得7分，而另一法甲勁旅巴黎聖日耳門（PSG）則繼上輪負阿仙奴後，亦只能在主場以1：1逼和燕豪芬，賽後暫得4分。

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