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亞冠盃2｜理文明硬碰曼谷聯　司徒文俊拒言棄誓搶首勝　東方征卡雅遇場地挑戰 (20:14)

港超球隊理文明日傍晚（24日）6時將在旺角大球場上演亞冠盃2的G組硬撼泰國勁旅曼谷聯，續求打開勝利之門。教練團成員司徒文俊稱「足球是圓的」，強調即使實力在對手之下，也不會放棄進攻爭勝。

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理文本月初有曾昭達卸任帥位，由助教朱兆基暫代主教練；今賽前記招續由持有亞洲足協專業教練牌照的司徒文俊出席，他認為教練團變動對其職責改變不大，「還是在能力範圍內發揮功效、幫助球隊，協助球員了解一些訓練和比賽狀况」。

理文首兩戰分別主場0：2不敵越南冠軍南定，以及作客1：3反負新加坡的淡濱尼流浪，出線形勢嚴峻；今仗對手曼谷聯則1勝1和居榜首。司徒文俊稱面對較強的對手會先求穩，但不會放棄搶勝，「我們希望防守更穩固、緊密，但仍會積極尋覓入球機會。雖然我們分組賽形勢處於落後位置，但足球是圓的」。球隊陣中有3名外援曾到泰甲（T1）落班，分別為前鋒安尼亞、羅沙和中場夏馬特。司徒文俊稱除了依靠他們的經驗，教練團隊準備充足的分析，讓球員更了解對手。理文今仗有西班牙籍中堅馬天尼斯因傷缺陣，但另一名中堅杜度上仗聯賽對均業北區已復出，可填補空缺。

理文開季欠順下，周日主場4：1大勝均業北區的賽事僅得274人入場，今仗安排於傍晚6時上演，勢對入場人數構成影響。副隊長胡晉銘表示，希望以此戰重新贏得球迷支持，「在香港這環境入場人數已不多，球員會更珍惜每名球迷。6時開波是控制範圍以外，希望用表現說服球迷；即使明晚未能入場，之後比賽仍希望他們入場支持」。

曼谷聯自8月18日在泰甲不敵武里南聯，近兩個月各賽事連續10場不敗。他們去年曾在亞冠盃分組賽與港超代表傑志兩度交鋒，分別作客贏2：1及主場和1：1。主教練托奇塔旺斯邦表示，從過去交手發現港超球隊水平不斷提升，但對明晚全取3分充滿信心，「我們會維持一貫風格，嘗試主導比賽；我們分析了對手強項，會嘗試克制他們」。該隊黎巴嫩國腳翼鋒查迪表示，縱使不願見到家鄉正受戰火摧殘，但來到球場便會把負面情緒拋諸腦後、沉着應戰。同組的淡濱尼流浪將於明晚8時迎戰南定FC。

另邊廂，港超球隊東方明晚8時在亞冠盃2的E組第3輪作客菲律賓球隊卡雅。兩隊在賽事同樣兩戰皆北，東方中場余在言今在賽前記者會說，上仗主場2：3日職榜首球隊廣島三箭，證明球隊有力在亞洲頂級賽事競爭，「上仗展示我們能在亞洲頂級賽事跟強隊匹敵。卡雅也是強隊，特別在主場時候。但我相信只要全力以赴，絕對可搶到分數，甚至拿下勝仗」。

東方和卡雅首兩戰分別不敵FC悉尼及廣島三箭，兩隊得失球差同為-6，東方藉較多得球暫力壓卡雅排第3。今仗安排在仿真草場地的黎剎紀念體育場舉行，東方職球員賽前均形容場地質素欠佳不利作戰，主帥盧比度認為只能適應情况，「球場狀况對所有人而言都不太理想，我們沒有什麼可做，只好盡力適應」。至於廣島今晚主場2：1挫悉尼，3戰全勝反壓對方升上榜首。

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