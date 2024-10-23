NBA｜新球季開鑼　占士父子並肩寫歷史　湖人首擊擒木狼 (17:26)

年底將屆40歲的「大帝」勒邦占士，今展開個人第22個NBA球季，看齊已退役的「飛人」卡達成為最長效力NBA球季紀錄。而他今亦在湖人新季首擊，於常規賽正選上陣34分鐘攻入16分，另一球星「一眉」安東尼戴維斯則取下全場最高的36分及16個籃板，攜手領軍在主場以110：103力克有新兵祖利斯蘭度及迪雲辛素同得分上雙的木狼。

此仗以後備身分落場約3分鐘未有得分的布朗尼占士，則與父親勒邦占士首度在正式賽事同場披甲，成為NBA史上首對並肩的「父子檔」。賽後「大帝」表示：「當我與他（布朗尼）一起上場及同時在得分板上出現，都是我永遠不會忘記的時刻。」至於落敗的木狼，賽前則宣布與32歲法籍主力中鋒高拔續約3年，合約總值1.11億美元（約8.6億港元）。

此外，上屆冠軍塞爾特人今在揭幕戰賽前獲頒冠軍指環，並在主場進行高掛隊史第18座總冠軍橫額儀式。而「綠軍」是役延續勇態，兩大球星塔圖及謝倫布朗分別攻入37及23分，領球隊在主場以132：109大勝紐約人。