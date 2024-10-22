歐聯｜皇馬再戰蜂兵存暗湧　比寧咸態沉迎倒戈　位置改變叩關力減 (20:43)

皇馬去夏有前鋒賓施馬轉赴沙特阿拉伯聯賽掘金，並從多蒙特收購祖迪比寧咸，他亦能把握機會在前線自由發揮，整季表現可圈可點，最終各賽事獨取23球和交出13次助攻，助「銀河艦隊」在歐聯、西甲、歐超盃和西超盃封王，惟他今季初西甲上陣對馬略卡後，因接連受肩膀和足踝傷勢困擾，至上月中才復出，加上新兵箭頭基利安麥巴比來投，迫使比寧咸墮後至中場偏右位置，使叩關機會大減，至今各賽事披甲8次只曾在聯賽有兩次助攻。

比寧咸在日前西甲作客險勝切爾達一仗，因翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞「獨食」致無法開齋而發脾氣，主帥安察洛堤則淡化事件道：「我不清楚，賽後只看到他倆有講有笑，沒有問題。」事實是皇馬今季表現對辦，唯一敗陣是在歐聯上輪爆冷作客受挫里爾，故此明晨碰上季歐聯決賽手下敗將多蒙特不容再失，而「蜂兵」開季10戰雖錄得7勝1和2負，但過去5仗場場失守、3場德甲作客1和2負，以及26年來作客皇馬2和5負，勢成這場比賽心理陰影。

日前在英超新敗的阿仙奴則返主場迎擊薩克達，領隊阿迪達昨證實，上仗作客般尼茅夫缺陣的翼鋒布卡約沙卡和守將祖利安添巴有參與訓練，但需至賽前才能決定會否復出。另外，在英超取得26年來最佳開季的阿士東維拉，將強勢迎擊今季10戰僅1勝的意甲球會博洛尼亞。

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