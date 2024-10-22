亞冠精英聯｜希拉爾險挫艾阿恩三連捷　尼馬養傷369日復出：我回來了 (18:46)

尼馬去年10月18日代表「森巴兵團」在世界盃南美洲區外圍賽作客烏拉圭隊時重創，及後證實左膝前十字韌帶和半月板斷裂。他去年夏天隨住沙特阿拉伯的金元足球熱潮，從法甲的巴黎聖日耳門（PSG）轉投希拉爾；拿着據報高達1.5億歐元（約12.6億港元）年薪，卻僅為新東家上陣5次便賽季報銷，使他被貼上「薪水小偷」的標籤。

經歷漫長復康之路，這名巴西隊史射手王今晨終重返大軍名單，在希拉爾作客上屆亞冠盃冠軍艾阿恩一戰列後備。千呼萬喚之下，尼馬在77分鐘終換上戰衣入替此戰連中三元的沙特國腳前鋒艾達沙尼，相隔逾年再踏賽場。他在這10多分鐘的上陣時間觸球13次，並在87分鐘展示其左膝康復成果，禁區頂左腳射門僅被對手門將撲出底線。而希拉爾終在這場兩軍合轟9球的「入球騷」中，雖有後衛艾布拉希末段領紅踢少一人，仍以5：4險挫艾阿恩，與另一支沙特勁旅吉達艾阿里同在亞冠精英聯西亞區3戰全勝。

完成復出戰後，尼馬未及回氣便說出感受，「感覺好好。這場有點艱難，艾阿恩是支好球隊，不過我很開心，我回來了」。尼馬的回歸受到各界歡迎，巴西足總就在社交網發文恭賀，形容他「代表着巴西足球的魔力和才華」。尼馬的母會山度士也在社交網送上祝賀，「尼馬不只是一顆星，不只是一名天才，他在球壇上就是歡樂的代名詞；很高興看你回來，永遠的鄉村男孩」。

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