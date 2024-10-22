明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞冠精英聯｜希拉爾險挫艾阿恩三連捷　尼馬養傷369日復出：我回來了 (18:46)

32歲巴西隊球星尼馬養傷369日後，今晨（22日）終重返賽場，為沙特聯豪門希拉爾於作客5：4險勝阿聯酋球隊艾阿恩的亞冠精英聯第3輪中後備上陣。因長期缺陣被球迷戲稱「薪水小偷」的他，賽後高喊「我回來了！」，顯露續在綠茵場上馳騁的渴望。

尼馬去年10月18日代表「森巴兵團」在世界盃南美洲區外圍賽作客烏拉圭隊時重創，及後證實左膝前十字韌帶和半月板斷裂。他去年夏天隨住沙特阿拉伯的金元足球熱潮，從法甲的巴黎聖日耳門（PSG）轉投希拉爾；拿着據報高達1.5億歐元（約12.6億港元）年薪，卻僅為新東家上陣5次便賽季報銷，使他被貼上「薪水小偷」的標籤。

經歷漫長復康之路，這名巴西隊史射手王今晨終重返大軍名單，在希拉爾作客上屆亞冠盃冠軍艾阿恩一戰列後備。千呼萬喚之下，尼馬在77分鐘終換上戰衣入替此戰連中三元的沙特國腳前鋒艾達沙尼，相隔逾年再踏賽場。他在這10多分鐘的上陣時間觸球13次，並在87分鐘展示其左膝康復成果，禁區頂左腳射門僅被對手門將撲出底線。而希拉爾終在這場兩軍合轟9球的「入球騷」中，雖有後衛艾布拉希末段領紅踢少一人，仍以5：4險挫艾阿恩，與另一支沙特勁旅吉達艾阿里同在亞冠精英聯西亞區3戰全勝。

完成復出戰後，尼馬未及回氣便說出感受，「感覺好好。這場有點艱難，艾阿恩是支好球隊，不過我很開心，我回來了」。尼馬的回歸受到各界歡迎，巴西足總就在社交網發文恭賀，形容他「代表着巴西足球的魔力和才華」。尼馬的母會山度士也在社交網送上祝賀，「尼馬不只是一顆星，不只是一名天才，他在球壇上就是歡樂的代名詞；很高興看你回來，永遠的鄉村男孩」。

其他報道：網球｜黃澤林ATP台北挑戰賽闖16強　王康怡湖州首奪W35級賽冠軍

其他報道：桌球｜尼爾羅拔臣力撐港明年首辦排名賽　「香港應該恒常舉辦賽事」

相關字詞﹕體育 亞冠精英聯 希拉爾 尼馬 編輯推介

上 / 下一篇新聞