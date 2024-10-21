籃球｜NBA新球季周三早上開打　衛冕綠軍先迎紐約人 (21:15)

「綠軍」上季NBA總決賽場數4：1輕取達拉斯獨行俠後奪得創紀錄的第18座總冠軍，球隊雖今季核心陣容未有大變動，季前賽也獲4勝1負戰績，但拉脫維亞籍中鋒波辛傑斯仍需長唞。紐約人在今夏進行陣容重組，透過交易得到唐斯及米卡貝捷斯。往績方面，雙方上季常規賽5次交手塞爾特人贏得其中4場。

「紫金軍團」則在同日硬碰木狼，陣中39歲當家球星勒邦占士與今夏以次輪選秀身分加盟的其20歲兒子布朗尼占士，是役或將同場上陣，誕生NBA史上首對「父子兵」組合；木狼則在今夏交易送走前狀元唐斯，換來祖利斯蘭度及迪雲辛素，並曾在季前賽以124：107輕取湖人。

另邊廂，紐約自由人今在WNBA總決賽生死戰雖一度落後12分，但下半場不斷力追，更靠布安娜史迪維命中兩個關鍵罰球，終戰至加時以67：62反勝明尼蘇達山貓，場數贏3：2奪隊史首座總冠軍，而中鋒鍾姬爾鍾斯則獲膺總決賽最有價值球員（FMVP）。

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