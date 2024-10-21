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壁球｜香港公開賽12月上演　8強至決賽移師愛丁堡廣場　4外卡港將首圈同撼埃及球手 (19:25)

香港壁球公開賽將在12月2至8日舉行，屬職業壁球協會（PSA）世界巡迴賽白金級別賽事，並獲大型體育活動事務委員會授予「M」品牌認可。今屆8強至決賽安排在中環愛丁堡廣場搭建的玻璃場上演，繼去年西九戲曲中心後再把賽場移師本港地標。連同緊接12月9至15日與香港足球會舉行的世界團體錦標賽，本港該月將迎接兩項國際壁球盛事。

賽事12月2至4日安排在香港壁球中心上演，5至8日則移師中環愛丁堡廣場，門票下周一開售。中國香港壁球總會主席邱達根認為，今屆選址愛丁堡廣場有助吸引人流，「去年西九場地可能要行多少少，地鐵唔到；這次在國際金融中心旁，行過睇下都很方便」。

港隊這次共有5名球手出戰，包括持外卡出戰男單的梁子軒和劉子均；女單方面，世界排名第23的何子樂直接取得參賽資格，隊友李嘉兒和湯芷穎則憑外卡出戰。

賽事抽籤結果在今日（21日）舉行的記招揭曉，4名外卡港將首圈均碰上埃及球手。李嘉兒本月中在美國紐約經典公開賽連挫兩名埃及球手，首次在巡迴賽獲得亞軍；她在香港公開賽首圈硬撼世界排名第8的艾羅恩，她笑言對抗埃及好手並無特別竅門，靠的是信心和賽前準備，「絕不能未入場先懼怕對手。每名埃及球手的特性都不同，事前加以了解她們的打法，再準備自己的戰術」。

此外，邱達根透露壁總近日就改革體育總會架構和運動員薪津，向政府提交意見；建議將體院乙和丙級精英運動員的薪津提高四成，甲級精英運動員則提升兩成。

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