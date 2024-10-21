英超｜鍾斯博得極刑兼奠勝　領利物浦挫車路士續居首　史諾歸功守力出眾 (17:47)

利物浦這仗有門將艾利臣比加因傷缺陣改由基利靴把關，車路士則有後衛古古列拿及韋斯利科芬拿停賽。29分鐘，居迪斯鍾斯在車路士禁區內被敵衛利維高維爾踢跌獲判12碼，穆罕默德沙拿操刀得手助「紅軍」打開紀錄。雖被敵鋒尼高拉斯積遜於48分鐘扳平，但僅3分鐘後，沙拿投桃報李右路傳中予鍾斯射入鎖定2：1勝局，並結束車路士各賽事7仗不敗。「藍戰士」賽後得14分，被白禮頓以1分反壓跌落第6。

然而，紅軍此役控球率只有42%，9次攻門亦不及12次的車路士，是以新帥史諾賽後稱讚後防道：「我軍全隊整體防務出色，效率是難以置信的高。」事實是紅軍英超8輪後只失3球，在歐洲五大聯賽只遜於分別失1球和2球的祖雲達斯及RB萊比錫。另外，史諾質疑此仗初段車路士守衛艾達拉比奧在中場附近拉跌前鋒迪亞高祖達領黃，卻不像早一天的阿仙奴後衛威廉沙列巴，幾乎在同一位置下侵犯般尼茅夫前鋒伊雲尼遜直接領紅。

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