網球｜拿度最後交鋒負「精彩敵人」　佐高域目送3宿敵掛拍感慨萬千 (19:30)

西班牙籍名將拿度今晨（20日）在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的「六王大滿貫」表演賽季軍戰，以2：6、6：7（5：7）不敵塞爾維亞籍的佐高域後，稱讚很可能是最後一次交手的對方是「精彩的敵人」，佐高域則為已先後目送名宿瑞士籍的費達拿和英籍的梅利掛拍而感慨萬千，並要求拿度「不要離開網球」。
拿度早前預告下月的台維斯盃後便會退役，38歲的他說：「感謝佐高域為我倆在職業網球生涯比賽中所付出一切……這近15年來，你助我突破極限，否則便不會成就今天的我。祝你未來一切順利。」兩人共交手60次，拿度取得29勝31負。
37歲的佐高域說：「縱使拿度受傷患困擾，但看着他仍不斷奮戰實在太好了……這是令人感慨的特別日子，因這是我與最大敵人的最後一場比賽……我已先後目送費達拿和梅利掛拍，現在是拿度，他們都是我的職業生涯主要對手。」佐高域又回憶每次與拿度交鋒總是張力十足，但希望將來某天可與對方「一起手持飲品，一起坐在某個沙灘上」。
此外，23歲「一哥」意大利籍的史拿報卻早前在中國賽決賽敗仇，以6：7（5：7）、6：3、6：3反勝21歲的西班牙籍的卡路士艾卡拉斯封王，並獲得600萬美元（約4660萬港元）獎金。兩人至今交手11次，史拿取得5勝6負。
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