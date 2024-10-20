網球｜拿度最後交鋒負「精彩敵人」　佐高域目送3宿敵掛拍感慨萬千 (19:30)

拿度早前預告下月的台維斯盃後便會退役，38歲的他說：「感謝佐高域為我倆在職業網球生涯比賽中所付出一切……這近15年來，你助我突破極限，否則便不會成就今天的我。祝你未來一切順利。」兩人共交手60次，拿度取得29勝31負。

37歲的佐高域說：「縱使拿度受傷患困擾，但看着他仍不斷奮戰實在太好了……這是令人感慨的特別日子，因這是我與最大敵人的最後一場比賽……我已先後目送費達拿和梅利掛拍，現在是拿度，他們都是我的職業生涯主要對手。」佐高域又回憶每次與拿度交鋒總是張力十足，但希望將來某天可與對方「一起手持飲品，一起坐在某個沙灘上」。

此外，23歲「一哥」意大利籍的史拿報卻早前在中國賽決賽敗仇，以6：7（5：7）、6：3、6：3反勝21歲的西班牙籍的卡路士艾卡拉斯封王，並獲得600萬美元（約4660萬港元）獎金。兩人至今交手11次，史拿取得5勝6負。

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