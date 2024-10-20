英超｜阿仙奴輸兩自殺式回傳　作客吞般茅兩蛋破不敗身　曼聯反勝坦夏格下台壓力稍減 (17:46)

阿仙奴翼鋒李安度杜沙特在27分鐘於前場突大腳回傳後場，隊友伊雲尼遜的威廉沙列巴失位下，拉跌般尼茅夫前鋒伊雲尼遜直接領紅，也是球隊今季英超8戰第3紅。「般茅」及後由中場賴恩基士堤在70分鐘勁射先開紀錄。77分鐘，阿仙奴後衛積及基奧柯回傳乏力，被伊雲尼遜截獲皮球闖入禁區，最後博得敵軍門將大衞拉耶犯規獲判12碼，祖斯甸古華特操刀一針見血，終令「兵工廠」吞兩蛋而回及被打破今季不敗之身。阿仙奴領隊阿迪達賽後無奈地說：「10人應戰是難以在餘下60分鐘勝出的。不過即使是少踢一人但仍有入球機會，遺憾是未能好好把握。」

傷兵滿營的曼聯昨晚作客賓福特一役，主隊守將賓諾克完上半場前，把握敵衛馬菲斯迪歷特出場治理頭部傷勢迎頂角球打開紀錄，但「紅魔」憑鋒將阿歷真度加拿祖及海倫在47和62分鐘破門反勝2：1，主帥坦夏格賽後說：「己隊今季入球不多，此役卻取得兩個漂亮入球，它可增添球員比賽信心。」

此外，阿士東維拉作客以3：1反勝富咸後，與阿仙奴同得17分續排第4。白禮頓藉前鋒韋碧克在35分鐘一箭定江山，作客以1：0挫紐卡素後以15分排第5，但韋碧克在81分鐘疑因腰部重傷需由架牀抬離場。另上半場落後兩球的李斯特城，先後藉中場保拿奴迪建功、37歲鋒將占美華迪射入極刑，以及佐敦阿休的絕殺，作客以3：2險勝榜尾修咸頓。至於愛華頓作客以2：0輕取葉士域治後，近4場英超取得勝和各二佳績。

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