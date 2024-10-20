游泳｜何詩蓓100自奪金50蛙摘銅　短池世盃上海站2金1銅收官 (21:06)

昨晚贏得女子200米自金牌的何詩蓓，今早在女子50米蛙泳初賽以30.26秒總成績第4名晉級，而100米自由泳初賽亦以53.02秒總成績第3名出線。來到晚上的決賽，Siobhan先在7時26分出戰50米蛙泳決賽，游出29.74秒破自己保持的香港紀錄29.88秒下獲得銅牌，冠軍是家鄉為上海的國家隊泳手唐錢婷，時間是28.76秒，意大利隊比拉圖（Benedetta Pilato）則落後0.97秒得亞軍。

雖不足15分鐘後，Siobhan在7時39分再需出戰強項的100米自由泳決賽，但賽程對她無絲毫影響，從首個25米轉池後已一直帶頭，終以51.89秒輕鬆封后，成為這項目唯一一位游出52秒以下的泳手，另一國家隊泳手的楊浚瑄和澳洲泳手米娜贊臣（Milla Jansen）以52.11秒及52.43秒分獲第2、3名。

男子組方面，3名港將參加同日上演的200米蛙泳初賽，惟當中僅有港隊新晉「蛙王」麥世霆以2分06.65秒入決賽；隊友趙浩俊和張智傑則位居總排名第9及第14，無緣決賽。18歲的麥世霆在晚上的決賽與多名勁敵同場較量下，終游出2分04.83秒獲第6位，打破2分06.46秒的香港紀錄。澳洲隊的華裔泳將楊𣷠捷（Joshua Yong）以2分01.67秒封王，國家隊星將覃海洋及荷蘭隊哥比奴（Caspar Corbeau）以2分01.92秒及2分02.42秒獲得銀、銅牌。

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