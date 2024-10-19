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英超｜熱刺倫敦打吡4：1大勝韋斯咸　孫興慜復出兼破入球荒 (21:26)

熱刺今晚（19日）於英超有隊長孫興慜傷癒復出兼打破個人近兩個月入球荒，助球隊在倫敦打吡主場以4：1大勝末後踢少一人的韋斯咸，重返勝軌。

上輪作客不敵白禮頓的熱刺，今仗有近期盛傳有意季後離隊的韓國國腳球星孫興慜復出，伙拍蘇蘭基及比蘭莊遜掛帥。惟球隊在18分鐘先失守，客軍韋斯咸靠翼鋒查洛保雲於右路傳中後「省」中敵衛改變方向，令伏兵禁區的另一翼鋒古達斯近門射入，助「鎚仔幫」先開紀錄。形勢佔優的熱刺戰至36分鐘由翼鋒古路施夫斯基在禁區頂遠射，敵軍門將撲到後皮球仍擦內柱彈入，助球隊半場扳平1：1。

換邊後熱刺延續強勢，於53分鐘由隊長孫興慜在左路策動攻勢，他傳予後上殺入禁區的後衛烏杜治，後者再隨即回傳予在中路無人看管的中場比蘇馬輕鬆射入反超前。僅兩分鐘後，熱刺再藉敵軍在後場組織失誤踢反擊，由孫興慜在右路左腳射門被韋斯咸門將艾路拿救出後，皮球撞中隊友圖迪保後再反彈落其身上而入網「擺烏龍」，令熱刺拉開兩球優勢。

得勢不饒人的熱刺在60分鐘由孫興慜再下一城，亦是他近兩個月以來首個入球。這名韓國隊射手在不足兩分鐘後再有黃金機會，但近門施射中柱彈出。落後的韋斯咸戰至86分鐘「屋漏偏逢連夜雨」，古達斯因與對手爭執時動武，主球證經視像裁判（VAR）覆核後將原判的黃牌升級至直接紅牌逐其離場。其後雙方未添進帳，熱刺贏4：1重返勝軌，反觀韋斯咸近6輪聯賽只得1勝，下輪主場面對曼聯不容樂觀。

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