港超｜盧卡斯一箭定江山　大埔小勝破傑志不敗身 (18:46)

大埔此戰正選依舊盡遣6個巴西外援，其中曾效力傑志的伊高沙托尼和盧卡斯，與馬卡雷拿組成鋒線。「藍鳥」則有新加盟的「森巴」中堅鄧達思首度披甲，與港腳鐘樂安和顏卓彬鎮守防線。

傑志開賽後長時間控制皮球，讓擅長防守反擊的大埔甜頭無甚；中場馬查度17分鐘禁區外割草式射門乏力，被敵軍門將謝家榮一抱入懷。前鋒韋頓之後有兩次機會，先在20分鐘利用速度爆過大埔隊長加比爾，但單刀起腳斜出；23分鐘在禁區頂施放冷箭，則吿中楣彈出。半場雙方互交白卷。

受壓的大埔換邊後扭轉局面狂攻。伊高沙托尼調至右路表現活躍，60分鐘接應後備入替的翼鋒尼高拉斯傳中，門前逗高失機；65分鐘在右路推順起腳，被傑志門將泰利托出底線。戰至73分鐘，大埔靠盧卡斯接應後衛馬高斯山度士罰球長傳，力壓顏卓彬近門射入打破僵局。傑志79分鐘有費蘭度與祖連奴小組配合後，前者右腳燙射越過謝家榮十指關，卻被「綠戰士」後衛韋法頓門前救駕。大埔末段收起進攻主力盧卡斯和陳肇鈞，集中兵力穩守，終保住1球勝果。大埔賽後4勝1和13分保持不敗，並反壓多踢一場的傑志2分，升上次席。

大埔開季接連力克爭標分子理文和傑志，主教練李志堅卻強調今季聯賽改踢三循環「日子流流長」，希望麾下保持穩定成績之餘，亦希望讓小將在漫長球季中成長，「這球季可幸找到一些能栽培的人，如尼高拉斯、李樂謙等，想他們快點接軌。希望長遠走下去，有一群年輕人出人頭地」。他否認球隊近季「剋住」傑志，透露下半場堵塞中場漏洞，成扭轉局面關鍵，「對手踢3-5-2陣式，有4名球員移入中間，讓我們中場人數不足。下半場處理這問題後，我們有足夠人腳點對點防守」。大埔領隊葉志雄則透露今晚會請職球員吃飯慶祝，另說道：「比賽公平啲，咁我開心啲。希望球場內的大家都開心啲。」

此役入球功臣盧卡斯表示，能擊敗港超最強之一的傑志，讓全隊士氣大振，「獎盃還未到手，但我們正邁向成功之路」。今季回巢大埔的伊高沙托尼，則強調以平常心應對首次倒戈，「所有比賽對我而言都是一樣」。