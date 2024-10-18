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游泳｜港將何甄陶世盃上海站50米自列第8　國家隊覃海洋陷出軌風波照贏100米蛙 (21:05)

一連3天的世界泳聯短池游泳世界盃上海站今早（18日）揭開戰幔，港將何甄陶率先在男子50米自由泳初賽以第8名晉身決賽，惟在晚上的決賽只能以第8名完成。此外，中國隊的覃海洋未受被指出軌風波影響，在男子100米蛙泳後上封王。

香港男飛魚何甄陶在50米自由泳初賽，雖以21.38秒的時間獲小組第4名，但仍以總成績第8快闖入今晚的決賽，但在開賽不久便漸落後，最終以21.74秒得第8名，冠軍屬於游出21.06秒的千里達和多巴哥泳手戴倫卡達，亞軍是慢百分之一秒的美籍選手積克戴倫。

此外，被未婚妻控訴嫖娼的覃海洋先在男子100米蛙泳初賽以56.52秒首名出線，之後決賽至最後25米反超來自白俄羅斯的世界紀錄保持者舒曼諾域，以55.73秒衝線奪標。覃海洋的國家隊隊友汪順及潘展樂，則在男子100米混合泳決賽分別以51.24秒和51.78秒獲得第4和6名，冠軍是做出50.65秒的巴黎奧運4金得主法籍名將馬爾尚。女子50米自由泳決賽方面，國家隊的張雨霏以24.05秒屈居亞軍，冠軍是以23.87秒掄元的波蘭籍好手華錫克。

港隊星將何詩蓓將於明早出戰女子200米自由泳初賽，力戰殺入同晚的決賽爭牌。她今站也會參加100米自由泳及50米蛙泳。

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