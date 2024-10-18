學界｜男女拔萃港九D1游泳延續連霸　單日誕生7項新學界紀錄 (20:45)

喇沙書院的中一生孫茂堃先在男丙（C grade）200米自由泳第3組游出2分0.13秒，打破舊紀錄2分0.26秒，為D1學界游泳決賽日拉開序幕，而拔萃女書院的梁詩琪雖在女乙（B grade）100米蛙泳游出1分12.27秒，打破大會的1分12.41秒紀錄，但由於該紀錄在月初的D3組港九區決賽已被漢基國際學校的張穎怡以1分11.20秒打破，因此梁詩琪未能成為紀錄保持者。

首個賽日已成為全場兩大焦點的李芯瑤及馬紫玲，到下午的比賽同樣再創新猷，前者雖先在女乙（B grade）50米自由泳僅以25.42秒完成，未能以破初賽25.18秒下奪冠，但在100米自由泳游出54.97秒，打破上屆由馬紫玲創下的55.96秒。而今屆擔任女拔萃隊長的馬紫玲則在其後的女甲（A grade）100米自由泳以56.58秒首名觸池，打破同校師姐何南慧5年前的56.74秒。其師姐、早前為港隊征戰巴黎奧運的「小飛魚」張心悅（Cindy）亦有到場為母校女拔萃的泳手們打氣。

李芯瑤賽後高興道：「一直以來希望游入55秒內，這算是自己的樽頸位。」她續稱過去曾經使用一堂時間練習跳水。而馬紫玲表示仍要學習在第一槍時發揮自己實力，但特別感謝教練蔡曉慧、學校、朋友及家人的支持。

團體總成績方面，聖若瑟書院雖在首個賽日僅以54分在男子團體領先，但拔萃男書院憑得分雙計的接力比賽表現出色，終以608分反超，拋離次名的聖若瑟142分奪冠，以大滿貫姿態完成31連霸，另一名校的喇沙書院則以318分獲季軍。同為中六生的男拔萃隊長賴敬和、盧梓霖及丘栢濠異口同聲地指能夠傳承31年是一件很奇妙的事，感激各個師弟的努力。

拔萃女書院則雖今日賽前在女子團體總成績一度與香港國際學校、協恩中學及德望學校以54分並列首位，但經過決賽日後，包括馬紫玲帶領隊友吳綽恩、林韵晴及潘樂恩在甲組4×50米混合泳接力游出1分56.53秒，以1.6秒輕鬆打破3年前譜寫的紀錄，加上鍾嬗瑤、翁梓澄、黎芍玲及沈綺紋在丙組4×50米混合泳接力游出2分02.12秒，比舊紀錄快0.42秒下奪冠，終助學校同樣藉大滿貫姿態的608分，大幅拋離得全場總亞軍的協恩194分，香港國際學校以253分摘季。

排在男子組總成績最後兩名的西島中學及福建中學則需要在今屆降班；女子組方面，滬江維多利亞學校（中學部）也連同嘉諾撒聖瑪利書院亦需要在下屆降到D2作賽。

值得一提的是，英華書院的蕭濤在男甲4×50米自由泳接力第1棒游出23.42秒分段時間，以0.05秒打破塵封8年的紀錄，惟與隊友仍以0.3秒之差僅負男拔萃得亞軍。

相關報道：學界｜港九D1泳賽展開 李芯瑤破兩自由泳紀錄 馬紫玲提前承諾升讀密大冀專注