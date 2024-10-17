網球｜鄭欽文取WTA年終賽資格　李娜後國家隊參賽第2人 (20:55)

今年WTA年終賽將於11月2日至9日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行。據賽事規則，今年WTA年終賽開戰前一周，冠軍積分排名前8名的球員可入圍參賽，但當年在大滿貫封后和世界排名在第8至20的球手也可自動入圍，是以現世界排名第13的捷克籍好手卡絲高娃，今年既能揚威溫網，排名也穩定地在世界前20位內，故得以鎖定一個名額，遂令今年冠軍積分排名前七的選手才能入圍。

世界排名第7的鄭欽文今年能首次出戰年終賽，除了因為在澳網取得亞軍、巴黎奧運摘金、在巴勒莫賽衛冕、中國賽躋身4強及武漢賽奪亞外，世界排名第8的美籍選手艾瑪娜華露近日已先後退出寧波和東京的比賽，令其在積分上已無法超越鄭欽文，令後者提早篤定首奪年終賽席位。

近日因傷病退出寧波賽的鄭欽文則說：「中網和武網後，我身體已出現傷病，也感冒了。」不過她仍為參加巡迴賽第3年便入圍年終賽感到自豪，並已憧憬這項大賽，「我希望自己可以贏，也希望能享受總決賽，因為進入總決賽的對手都是一流的、今年發揮最好的選手」。

中國球員上一次參加年終賽已是2013年的李娜，她在2011至13年連續3年參賽，最佳成績是在2013年決賽不敵「細威」莎蓮娜威廉絲獲得亞軍。

另外，已於前年掛拍的43歲前世界一姐「細威」今晨則證實，已完成切除右頸一個柚子般大小的囊腫的手術，並在社交網站寫道：「我仍在康復中，但正在好轉。健康永遠是第一位的。」此外，將出席年終賽的現役「世一」波蘭籍的施維雅達已邀請比利時籍的菲錫迪入教練團隊，後者過去曾是大坂直美、克莉絲達絲、艾莎蘭卡、夏納和姬爾芭等名將的教練。

此外，正於利雅得上演的「六王大滿貫」網球表演賽完成8強比賽，男單世界頭兩位的史拿及卡路士艾卡拉斯，同以盤數2：0淘汰丹尼麥維迪夫和魯尼，4強分別碰佐高域及拿度。艾卡拉斯賽前坦言其西班牙籍同胞拿度一直是其偶像，故此役對他來說會是「艱難時刻」。

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