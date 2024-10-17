羽毛球｜鄧謝配丹麥賽混雙殺入8強　李卓耀次圈反負駱建佑止步 (22:00)

雙方過往曾對賽7次，「鄧謝配」獲全勝佔優，但其中5場需激戰3局才分出勝負，今仗亦沒例外。世界排名第20的古沙亞真圖／古莎瑪華迪先以21：16奪得首局，惟世界排名高對方12位的「鄧謝配」在次局起發力，初段已拉開至7：3，縱然被對手不斷追趕，但鄧俊文／謝影雪在尾段連贏4分下，以21：18扳平局數。氣勢如虹的「鄧謝配」在決勝局中段拋開15：10下，終以21：16收下勝利，將在8強惡鬥6號種子、東道主的丹麥隊組合托芙／馬姬蘭。

至於世界排名第15的港隊男單星將李卓耀，則在次圈先贏一局21：9下，連輸16：21、14：21，以局數1：2反負世界第11的新加坡隊名將駱建佑，無緣8強。

其他賽事方面，早前在巴黎奧運女單奪金的韓國隊「世一」星將安洗瑩，在次圈先輸一局17：21下，連贏21：18、21：14淘汰泰國隊名將拉特查諾，將在8強面對另一名泰國隊球手加特蓬。

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