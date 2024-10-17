單車｜李思穎場地單車世界賽女子捕捉賽取第6　創個人最佳成績 (17:58)

23歲「小車神」Ceci戰畢上月底在瑞士蘇黎世舉行的公路單車世界賽後，便與港隊隊友往上海進行約兩周的集訓，並於近日與隊友朱浚瑋、曹棨光、繆正賢、杜棹熙、梁穎儀、吳思穎及楊礎搖轉戰一連5日在丹麥舉行的場地單車世界賽。

首日為港隊打頭陣的Ceci，出戰40圈、共10公里的女子捕捉賽，與其餘23名車手較量，Ceci在最後兩圈加速衝前，終以第6名衝線，創下個人最佳成績，亦相較上屆世界賽同一項目的第20位大有進步。三甲分別為荷蘭的羅莉蘭韋比絲（Lorena Wiebes）、美國隊名將珍妮花華蘭迪（Jennifer Valente）及新西蘭的禾拉絲頓（Ally Wollaston）。

其他港將方面，杜棹熙將在香港時間今晚8時出戰男子凱林賽首圈，8時23分亦有楊礎搖及吳思穎在爭先賽資格賽亮相；李思穎也會於明晨1時57分，出戰另一項目的女子淘汰賽；朱浚瑋明晨2時51分則會角逐男子捕捉賽。

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