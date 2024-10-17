名宿訪港｜皇馬巴塞傳奇會師香港　12·20大球場踢表演賽　門票下周一開售 (15:56)

賽事由TIMEWOW﹑World Football Legends (WFL)及 ACO Media 聯合主辦。大會今在發布會上公布賽事詳情，門票價格為680至2480元，下周一（21日）起在網上購票平台Klook開售。大會另公布兩隊訪港陣容，其中皇馬球星隊成員包括前世界足球先生費高、世界盃冠軍級門將卡斯拿斯和後衛羅拔圖卡路士等；巴塞傳奇隊則有西班牙隊傳奇球星沙維、佩奧爾和韋拿等。

屆時分別代表皇馬球星和巴塞傳奇隊的摩連迪斯及路爾斯加西亞，今早先在香港出席發布會，其間與近月有練習足球的女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）「的波」切磋球技。這兩名同效力過利物浦的西班牙鋒將對香港並不陌生，路爾斯加西亞今年1月曾來港出戰世界足球傳奇盃，摩連迪斯2月則在賀歲盃獻技。48歲的摩連迪斯表示，很高興能再次有機會來港跟球迷見面，並期待與昔日「銀河艦隊」隊友聚首，「我們有很好的球員，費高（51歲）還是健步如飛；球迷們或許期待着卡斯拿斯的到來，不論在皇馬和西班牙隊的時候，他都是最佳球員」。

兩人這次訪港不忘四處遊逛，昨晚到過跑馬地馬場觀賞賽馬，路爾斯加西亞更因太投入導致失聲，「我在英國看過賽馬，與這裏完全不同，能看到馬匹亮相，從中了解賽馬運作，並看到刺激的比賽，希望下次能攜同家人前來觀賞」。他又被問到有否在馬場贏了一筆，則笑說：「不是真的！」46歲的他又喜見舊東家利物浦在新帥史諾接掌後順利過渡，認為「紅軍」後晚英超主場硬撼車路士一戰，可測試球隊今季是否有力挑戰錦標。

主辦單位WFL代表Ian Holahan表示，很高興能把傳奇球星表演賽系列帶到香港，希望藉這次皇馬和巴塞名宿交手，為球迷呈現「國家打吡」體驗，「不是太多球迷有機會前往西班牙看皇馬和巴塞踢波，這次表演賽全是為了球迷，有機會看見這班昔日球星故技重施」。這次代表皇馬球星隊的費高，與巴塞傳奇的沙維奧拿均同時效力過皇馬和巴塞，Holahan笑着保證不會出現「一人分身踢兩隊」的情况。

「LEGENDS ASSEMBLE 傳奇球星表演賽系列 - 皇馬球星 對 巴塞傳奇」賽事資料

日期：12月20日（星期五）

時間：晚上8時

地點：香港大球場

票價：$680/1180/1680/1980/2480（另設$2880連球員卡、海報、精品套票，以及$6880連球員卡、海報、精品及球星見面套票）

購票平台：Klook（10月21日早上11時開售）

皇家馬德里球星隊名單：

費高（Luis Figo）、羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）、卡斯拿斯（Iker Casillas）、奧雲（Michael Owen）、摩連迪斯（Fernando Morientes）、簡拿華路（Fabio Cannavaro）、卡林保（Christian Karembeu）、甘比亞素（Esteban Cambiasso）、阿方素佩雷斯（Alfonso Perez Muno）、艾雲甘保（Ivan Campo Ramos）、柏度干達拉斯（Pedro Contreras）、魯爾巴禾（Raul Bravo Sanfelix）、帕雲（Francisco Pavon Barahona）、迪拿列特（ Rubén de la Red Gutierrez）、阿馬維斯卡（Jose Emilio Amavisca Garate）

巴塞隆拿傳奇隊名單：

沙維（Xavi Hernandez）、韋拿（David Villa）、佩奧爾（Carles Puyol）、路爾斯加西亞（Luis Garcia）、哥利斯馬（Ricardo Quaresma）、古華特（Patrick Kluivert）、拜亞（Vitor Baia）、古利（Ludovic Giuly）、沙維奧拿（Javier Saviola）、文迪達（Gaizka Mendieta）、沙治（Sergi Barjuan）、德胡 （Frederic Dehu）、 高高 （Francesco Coco） 、艾美臣（Edmilson）、祖菲奧馬特 （Jofre Mateu）