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西甲︱麥巴比涉斯德哥爾摩強姦案　斥瑞典傳媒蓄意誹謗 (22:24)

今夏約滿巴黎聖日耳門（PSG）後，以自由身轉投皇家馬德里的法國當家球星基利安麥巴比，開季至今表現不單未符預期，最近更先傳出他以養傷為名夜蒲為實，其後更在瑞典渡假期間捲入強姦風波。面對性侵指控，麥巴比已立即表明有關指控「子虛烏有」，又斥被瑞典傳媒蓄意誹謗。

據瑞典傳媒報道，麥巴比上星期避戰國際賽期間，曾到訪瑞典首都斯德哥爾摩的夜總會。其後瑞典警方收到一名女子報警求助，聲稱在斯德哥爾摩一酒店內被人強姦。雖然瑞典警方及檢察機關都未有證實疑犯身分，但傳媒則透露麥巴比因此事須協助調查。麥巴比得悉報道後大動肝火，不單立即在自己的社交媒體帳號中表明「絕對是假新聞」，他其後又透過公關公司發表聲明，直斥瑞典傳媒「有意誹謗麥巴比」，有關報道根本與事實不符。

除強烈否認強姦指控外，麥巴比也意有所指地寫道「偏偏會在上庭聆訊之前出現（強姦指控），其實已是預計之中」，重提他與PSG因獎金及薪酬問題而對簿公堂之事，以營造幕後黑手或與PSG有關的觀感。

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