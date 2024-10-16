歐國聯︱葡萄牙遭蘇格蘭悶和　C朗「黑臉」逕自返更衣室　西班牙大勝出線8強 (21:43)

葡萄牙此役若凱旋便可出線，卻有C朗頭頂腳踢俱不中框，隊友中場般奴費南迪斯的近射又被41歲的蘇格蘭門將哥頓力挽狂瀾，結果全場14次攻門未能轉化為入球，被逼和0：0，結束首3輪連勝外，C朗也無法連續4仗破門，這名39歲的前鋒除在球證鳴笛完場後向對方投訴外，又向主隊球迷雙手展示「手指公向下」的手勢，其後更沒帶領隊友向遠道而來的葡萄牙球迷致意，逕自返回更衣室。

葡萄牙教練馬天尼斯說：「我們一支實力雄厚的球隊，無奈面對的是一支不願冒險但防守了得的球隊。對方是值得稱讚，但己隊也保持不失。」葡萄牙賽後領前次席克羅地亞3分，作客的「格仔兵」甫開賽5分鐘先失，卻至26分鐘反超前波蘭3：1，卻最終被逼和3：3完場。波蘭賽後以4分續排第3，領前只得1分的榜尾蘇格蘭3分。

A4組方面，歐洲國家盃冠軍西班牙隊憑拿樸迪、艾華路莫拉達及阿歷斯巴爾拿先後建功，主場淨勝塞爾維亞3球，賽後得10分，分別領先次席丹麥及塞軍3分和6分，繼A3組的德國後，成為第2支出線8強的球隊。A4組另一仗丹麥藉中場基斯甸艾歷臣先助攻後建功，作客以2：2逼和賽後以1分包尾的瑞士。

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