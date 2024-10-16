足球︱英格蘭落實聘杜曹領軍　明年1月就任簽約18個月　歷來第3名外籍主帥 (18:48)

英格蘭隊今夏在歐洲國家盃再度屈居亞軍後，主帥修夫基決定卸下兵符，近4場歐洲國家聯賽由U21主教練卡斯利暫代領軍。今年5月離開拜仁慕尼黑的杜曹，近日已盛傳與英足總接洽，終在今日落實接掌，成為繼今年8月離世的瑞典籍教練艾歷臣，以及78歲意籍名帥卡比路後，三獅軍團歷來第3名外籍主教練。

跟之前的艾歷臣和卡比路不同，杜曹在2021年1月至2022年9月期間曾任車路士領隊，具備在英倫足壇打滾的經驗，上季執教拜仁時亦曾跟三獅當家射手哈利卡尼合作。杜曹接受英足總訪問時，稱一直感受到與此地足球的連繫，因此獲任命深感榮幸，「這裏給了我不少難以置信的時刻。有機會帶領英格蘭隊的重大的榮幸，能與這群特別和才華橫溢的球員合作使人振奮」。杜曹這次將起用目前為葡萄牙隊教練團成員的英籍教練安東尼巴利擔任助教，兩人繼在車路士和拜仁後再度共事。

英足總在任命聲明指出，經過行政總裁布寧咸和男足技術總監麥杜莫的遴選後，杜曹在數名候選人中突圍而出，並在上周二正式簽約；為免影響三獅本月國際賽期的準備，才延至今日對外公布。布寧咸表示，英足總希望能聘請一支能帶領三獅衝擊大賽冠軍的教練團，深信杜曹的團隊就是「真命天子」，「杜曹和其團隊成員專心致志，為我們提供贏得2026年世界盃的最佳機會」。

在杜曹明年1月1日上任前，英格蘭隊下月尚有兩場歐國聯B2組賽事，分別作客希臘隊和主場鬥愛爾蘭隊。英足總稱卡斯利該兩仗將繼續領軍，之後會回歸U21梯隊，協助「幼獅」爭取衛冕來年的U21歐國盃。