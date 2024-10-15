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友賽｜由被球迷柴台到獲致歉　港足新帥韋斯活承諾續踢娛樂足球　費蘭度稱踢法有更好發揮 (23:30)

中國香港足球代表隊今晚（15日）在香港大球場友賽以大勝3：0柬埔寨隊，為新主教練韋斯活在主場領軍首戰打響頭炮。由上場作客不敵列支敦士登隊賽後曾被球迷喊「Westwood out」，今仗完場後卻有球迷向他說「Sorry」，韋斯活賽後走向球迷區接過揚聲器，向看台講話時也以此自嘲多次說「Westwood out」，並承諾會繼續踢娛樂性足球。對於賽前曾建議質疑排陣的批評者先「理解足球」，這名48歲英籍教頭在賽後記者會重申，知道如何聽取球迷意見，「不管球迷意見如何，我明白足球及有足夠經驗，數據會反映球員的表現及排陣原因」。

韋斯活形容這套戰術複雜，球員需時熟習，提及相信費蘭度的控球能力能夠幫助球隊，並稱取得領軍首仗如鬆一口氣，滿意今仗有5至8次入球機會，勝出賽事亦可令球員更有信心，但承認同時要繼續提高把握力及改善防守；柬埔寨隊日籍暫代主帥行德浩二賽後承認犯錯，低估了港足實力。

37歲港足老將費蘭度在韋斯活麾下改變定位，從左路移入中間擔任後場「自由人」，在球隊防守時更串演中堅。他感謝韋斯活的信任，認為對方注重控球的踢法，令自己更能為球隊帶來貢獻。費蘭度在港足位置轉變讓球迷大感意外，韋斯活的用人更因此被球迷質疑。費蘭度賽後卻自信地說：「看看球場裏面，我用表現證明了。」他表示享受在韋帥的控球踢法下出戰，即使位置與平時有別，也沒有感到壓力，「我踢了20年職業足球，這沒什麼大不了」。

本月國際賽期是費蘭度相隔11個月後，再披上港足戰衣。他強調自己嚮往出戰國際賽，認為在韋斯活的踢法下，同樣擅長用球的自己能更好發揮，「之前的踢法比較直接，適合跑動較多的年輕球員。現在不同了，我們能掌控球賽、更多用球機會，使我更有能力幫助球隊」。

今仗先開紀錄的前鋒安永佳，為大港腳征戰3年終取得首個主場入球，他形容能在香港球迷面前慶祝是一大樂事。他認為港足上仗不敵列支敦士登隊後，外界對韋斯活的質疑和批評有點嚴苛，相信今仗賽果能讓球迷眼前一亮，「球迷要理解列支敦士登始終是歐洲球隊，球員體格強壯，水平與亞洲球隊不一樣。我們去年作客柬埔寨時進攻機會不多，這次卻創造不少機會，相信能讓球迷帶來一些甜頭。我們跟韋斯活合作不久，球迷應繼續拭目以待」。

友賽｜港足3球挫柬埔寨取韋斯活領軍首勝　安永佳首主場國際賽入球

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