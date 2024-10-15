友賽｜港足3球挫柬埔寨取韋斯活領軍首勝　安永佳首主場國際賽入球 (21:56)

世界排名157名的港足，上周五作客歐洲以0：1不敵排203名的列支敦士登隊，令韋斯活首場領軍慘食悶棍，今晚重返主場出擊，正選有3個變動，起用中場陳肇鈞與翼鋒艾華頓，以及上仗後備入替串演中場的史提芬彭利拿，取代顏卓彬、潘沛軒及孫銘謙的位置；排名180位的柬埔寨隊，此戰盡遣3名入籍兵，包括日裔後衛水野輝、中場小川雄大，以及原籍南非的中堅兼隊長簡武。

韋斯活首戰起用左翼衛費蘭度任後場「自由人」串演左中堅及中場，又將前鋒史提芬彭利拿移後中場，賽後引起球迷熱論，今仗續起用這套戰術，因應攻守時而3中堅3-5-2陣式、時而4後衞4-4-2陣式，史提芬彭利拿與艾華頓分任左、右兩翼。

有5289人入場的港足主場出擊甫開賽即搶攻，6分鐘先有余在言直射罰球，被柬埔寨門將維歷克飛身撲出，這名東方中場其後攻勢再有射門機會被接實；作客的柬埔寨透過多次打反擊殺入港足禁區，沙迪及柏拉克先後起腳亦高出。港足經過多次角球攻勢，戰至20分鐘出現首個黃金機會，艾華頓在右路與祖連奴配合入禁區起腳射遠柱，僅柱邊出界；3分鐘後，安永佳禁區頂起腳再柱邊出界。

港足戰至28分鐘打開紀錄，祖連奴左路射門被擋出後再接到球傳中，造就前鋒安永佳門前挑射入網，亦是這名27歲前鋒首個主場國際賽入球。5分鐘後，安永佳接應艾華頓傳送單刀攻門，惟射中門將再被敵衞白界前解圍。35分鐘，艾華頓突破越位入禁區在門將出迎前挑射入網，替港足半場領先2：0。

港足換邊後由顏卓彬入替有傷的史提芬彭利拿，改任左中場的陳肇鈞於60分鐘被孫銘謙入替。64分鐘門將葉鴻輝撲出攻門。戰况膠着下，港足於71分鐘換入右閘茹子楠及前鋒米高，入替費蘭度及入球功臣安永佳，並改由周緣德出任後場自由人。米高於79分鐘半單刀被撲出。首次入選的大埔翼衞尼高拉斯於80分鐘後備入替，完成大港腳「地標」戰。葉鴻輝尾段兩次撲出對手攻門後，補時2分鐘，祖連奴接應孫銘謙短傳，禁區頂起腳錦上添花，為港足以3：0大勝柬埔寨。

新主教練韋斯活領軍第2場取得勝仗，亦是港足繼去年10月12日世界盃亞洲區外圍賽首圈4：0大勝不丹後，近1年來首場主場勝仗，此前在世盃外次圈3仗主場1和2負。港足緊接下月兩仗主場國際友賽，分別為11月14及19日對菲律賓及毛里裘斯隊。

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