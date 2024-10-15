友賽｜港足3球挫柬埔寨取韋斯活領軍首勝　安永佳首主場國際賽入球 (21:56)

中國香港足球代表隊今晚（15日）在香港大球場友賽柬埔寨隊，憑前鋒安永佳攻入個人首個主場國際賽入球及歸隊的艾華頓上半場建功，加上祖連奴完場前埋齋，在5289人入場下大勝3：0，為新主教練韋斯活在主場領軍首戰打響頭炮。
世界排名157名的港足，上周五作客歐洲以0：1不敵排203名的列支敦士登隊，令韋斯活首場領軍慘食悶棍，今晚重返主場出擊，正選有3個變動，起用中場陳肇鈞與翼鋒艾華頓，以及上仗後備入替串演中場的史提芬彭利拿，取代顏卓彬、潘沛軒及孫銘謙的位置；排名180位的柬埔寨隊，此戰盡遣3名入籍兵，包括日裔後衛水野輝、中場小川雄大，以及原籍南非的中堅兼隊長簡武。
韋斯活首戰起用左翼衛費蘭度任後場「自由人」串演左中堅及中場，又將前鋒史提芬彭利拿移後中場，賽後引起球迷熱論，今仗續起用這套戰術，因應攻守時而3中堅3-5-2陣式、時而4後衞4-4-2陣式，史提芬彭利拿與艾華頓分任左、右兩翼。
有5289人入場的港足主場出擊甫開賽即搶攻，6分鐘先有余在言直射罰球，被柬埔寨門將維歷克飛身撲出，這名東方中場其後攻勢再有射門機會被接實；作客的柬埔寨透過多次打反擊殺入港足禁區，沙迪及柏拉克先後起腳亦高出。港足經過多次角球攻勢，戰至20分鐘出現首個黃金機會，艾華頓在右路與祖連奴配合入禁區起腳射遠柱，僅柱邊出界；3分鐘後，安永佳禁區頂起腳再柱邊出界。
港足戰至28分鐘打開紀錄，祖連奴左路射門被擋出後再接到球傳中，造就前鋒安永佳門前挑射入網，亦是這名27歲前鋒首個主場國際賽入球。5分鐘後，安永佳接應艾華頓傳送單刀攻門，惟射中門將再被敵衞白界前解圍。35分鐘，艾華頓突破越位入禁區在門將出迎前挑射入網，替港足半場領先2：0。
港足換邊後由顏卓彬入替有傷的史提芬彭利拿，改任左中場的陳肇鈞於60分鐘被孫銘謙入替。64分鐘門將葉鴻輝撲出攻門。戰况膠着下，港足於71分鐘換入右閘茹子楠及前鋒米高，入替費蘭度及入球功臣安永佳，並改由周緣德出任後場自由人。米高於79分鐘半單刀被撲出。首次入選的大埔翼衞尼高拉斯於80分鐘後備入替，完成大港腳「地標」戰。葉鴻輝尾段兩次撲出對手攻門後，補時2分鐘，祖連奴接應孫銘謙短傳，禁區頂起腳錦上添花，為港足以3：0大勝柬埔寨。
新主教練韋斯活領軍第2場取得勝仗，亦是港足繼去年10月12日世界盃亞洲區外圍賽首圈4：0大勝不丹後，近1年來首場主場勝仗，此前在世盃外次圈3仗主場1和2負。港足緊接下月兩仗主場國際友賽，分別為11月14及19日對菲律賓及毛里裘斯隊。
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