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世盃外｜國足主場2：1險勝印尼取C組首勝 (22:05)

中國國家足球隊（國足）今（15日）返主場續戰2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈，於C組第4輪憑拜合拉木阿卜杜外力及張玉寧於上半場各建一功，以2：1擊敗末段扳回一城的印尼隊，取得小組首勝，賽後與對方同得3分，但仍因得失球不及續居末席。

在首3輪皆負的國足，今於青島青春球場迎戰賽前排尾二的印尼隊。近日傷癒復操的主力鋒將武磊及阿蘭均先列後備，主帥伊雲高域在前線續派遣張玉寧及韋世豪，而小將拜合拉木則頂替因傷缺陣的入籍兵費蘭多，與前兩者合力攻堅。

世界排名第91位的國足，是役面對近年加入眾多來自荷甲等歐洲聯賽入籍兵、世界排名129位的印尼，形勢雖稍落下風，但戰至21分鐘藉對手一次自家禁區解圍失誤，拜合拉木把握機會近門射入先開紀錄。其後國足多次憑反擊製造威脅，並於44分鐘由右閘高准翼妙傳予張玉寧，後者隨即單刀射入，這名曾在荷甲「搵食」的射手更在慶祝時一度感觸落淚。而國足半場亦以2：0領先。

換邊後印尼續空有近八成控球但威脅欠奉，直至87分鐘才由後備上陣、效力荷甲阿爾梅城的中場希爾藉一次界外球「手榴彈」混戰遠射得手扳回一城，但為時而晚，最終國足守住勝局，在主場以2：1險勝，取得今屆世盃外亞洲區第3圈首勝，於C組4戰得3分與印尼看齊，但因得失球不及對方續排末席。

至於同組的日本隊在全場控制戰局下，反於58分鐘被作客的澳洲隊藉一次右路傳中，令在門前欲解圍的「藍武士」中堅谷口彰悟誤擺烏龍先失守。主隊及後換入中村敬斗、伊東純也及鐮田大地，結果前者於76分鐘一次左路傳中，令「袋鼠兵」守將甘馬倫貝基斯在門前同樣解圍時誤擺烏龍，最終雙方踢成1：1，日本雖然首度失球兼失分，但仍在C組以4戰得10分穩居榜首。

B組方面，榜首的韓國隊在隊長孫興慜因傷缺陣下，於主場憑吳世訓、吳賢揆及李在城各入一球，以3：2力克伊拉克隊，賽後4戰得10分獨領風騷，拉開對方3分優勢。

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