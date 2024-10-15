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歐國聯｜德國補選兵利維寧「地標」建功領銜奠勝　挫荷蘭首名出線　小馬甸尼意軍處子戰寫「三代」歷史 (17:00)

在處子戰取得入球，是所有球員夢寐以求的開局。效力史特加的23歲翼鋒利維寧今晨（15日）在歐洲國家聯賽A3組首獲德國隊「喼帽」便攻入奠勝一球，協助球隊主場1：0小勝荷蘭隊，成為「日耳曼軍團」提前鎖定8強席位的功臣。

利維寧在拜仁慕尼黑前場星將穆斯亞拿受傷下，獲德國隊主帥拿高斯文補選入本月國際賽大軍。他此戰因上仗「起孖」的球會隊友丹尼斯安達夫賽前熱身受傷，才得以擔正，碰上有隊長中堅華基爾雲迪積克停賽的荷蘭隊；開賽僅兩分鐘便短暫享受過「地標」建功的喜悅，只是球證翻看視像裁判（VAR）後，發現助攻的翼鋒基拿比越位在先改判無效。不過，他在64分鐘再迎來另一機會，趁對手角球解圍不遠下禁區內狂抽死角破網。同獲得國際賽首演的34歲賀芬咸門將奧利華包文此戰保持清白身，與利維寧同寫下國際賽生涯完美序章。德國隊賽後4戰10分鎖定首名出線，荷蘭則與同日作客2：0輕取波斯尼亞的匈牙利隊同得5分，憑較佳對賽成績力壓對方居次。

父親為加納人的利維寧，4年前曾幾乎改披該西非國家戰袍，最終選擇婉拒，並耐心等到代表德國大國腳的機會。這成為此役奠勝英雄後保持謙虛說：「很開心能幫到忙，贏波是屬於整隊的。」拿高斯文也直言沒想過利維寧會馬上立功，並盛讚球隊上半場踢出今年最佳表現。

A2組方面，意大利隊主場4：1大勝以色列隊，同樣4戰10分居首。司職前鋒的名將之後丹尼爾馬甸尼此戰73分鐘後備入替演處子戰，與父親保羅馬甸尼和祖父施薩馬甸尼看齊，是首個橫跨三代同獲國腳資歷的家族。同組法國隊憑前鋒高路梅安尼梅開二度，作客2：1力克一度由奧賓達扳平的比利時隊，暫以9分居次並與「歐洲紅魔」拉開5分差距，出線在望。

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